[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 장 초반 네이버 금융 검색상위 종목에서는 LG그룹주에 매수세가 몰리고 반도체 대형주는 차익실현으로 약세를 보였다. 삼성전자와 SK하이닉스는 하락했고 LG전자, LG씨엔에스, LG는 급등하며 강세를 이끌었다. 자동차·증권주도 상승했다. LG그룹주 강세, 검색상위 종목 주도

삼성전자·SK하이닉스 약세, 차익실현

자동차·증권주 상승, 종목별 차별화

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15일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 LG(003550)그룹주가 강한 상승세를 보이는 가운데 반도체 대형주들은 장 초반 나란히 약세를 나타냈다.검색 1위는 삼성전자(005930)로 검색비율 14.81%를 기록했다. 삼성전자는 29만1000원으로 전일 대비 5000원(-1.69%) 하락했고, 장중 29만원까지 밀렸다. 검색 2위 SK하이닉스(000660)도 195만원으로 2만원(-1.02%) 내리며 반도체 대표주 전반에 차익실현 흐름이 나타났다.반면 LG그룹주는 강한 매수세가 집중됐다. LG전자(066570)는 검색 3위에 오르며 26만2000원으로 전일 대비 4만5000원(+20.74%) 급등했다. LG씨엔에스(064400)도 9만8900원으로 1만2800원(+14.87%) 뛰었고, LG는 15만2100원으로 전일 대비 3만5100원(+30.00%) 오르며 상한가를 기록했다.자동차주도 강세다. 현대차(005380)는 72만8000원으로 1만6000원(+2.25%) 상승했고, 현대모비스(012330)는 67만5000원으로 2만5000원(+3.85%) 올랐다. 증권주 가운데 미래에셋증권(006800)은 7만5600원으로 3300원(+4.56%) 상승세를 보였고, 삼성전기(009150)는 107만8000원으로 5.27% 강세를 나타냈다.인터넷과 바이오 대형주는 혼조세를 보였다. NAVER(035420)는 21만4500원으로 0.70% 상승했고, 카카오(035720)는 4만5550원으로 0.87% 하락했다. 알테오젠(196170)은 39만5000원으로 2.60% 상승했으며, 에코프로(086520)는 14만1600원으로 0.49% 내렸다.그 밖에 POSCO홀딩스(005490)는 49만8000원으로 2.36% 상승했고, 삼성SDI(006400)는 64만9000원으로 2.04% 올랐다. 반면 LS ELECTRIC(010120)은 27만3000원으로 2.50% 하락했고, 한미반도체(042700)는 39만4750원으로 3.60% 밀렸다. 대우건설(047040)은 3만400원으로 6.75% 급락하며 검색상위 종목 가운데 낙폭이 두드러졌다.장 초반 검색상위 종목군은 LG그룹주와 일부 자동차·증권주로 매수세가 쏠리는 반면, 반도체와 일부 성장주는 종목별 차별화 흐름이 뚜렷한 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]