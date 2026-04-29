‘수사·기소 분리’ 중대범죄수사청 개청준비단 오늘 출범

행안부 “10월 2일 차질 없는 출범 지원할 전담 기구”

이미지 확대 중수청·공소청법 국무회의 통과…오는 10월 2일 시행 ‘수사·기소 분리’를 골자로 한 이재명 정부의 검찰개혁 법안이 지난달 24일 국무회의를 통과했다. 이재명 대통령은 제11차 국무회의를 주재, 공소청과 중대범죄수사청(중수청) 설치 법안 등 법률공포안 31건과 대통령령안 10건 등을 심의·의결했다. 이에 따라 오는 10월 2일부터 검찰청은 폐지되고, 이를 대체할 공소청과 중수청이 같은 날 출범할 예정이다. 사진은 이날 서울 서초구 대검찰청의 모습. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 중수청·공소청법 국무회의 통과…오는 10월 2일 시행 ‘수사·기소 분리’를 골자로 한 이재명 정부의 검찰개혁 법안이 지난달 24일 국무회의를 통과했다. 이재명 대통령은 제11차 국무회의를 주재, 공소청과 중대범죄수사청(중수청) 설치 법안 등 법률공포안 31건과 대통령령안 10건 등을 심의·의결했다. 이에 따라 오는 10월 2일부터 검찰청은 폐지되고, 이를 대체할 공소청과 중수청이 같은 날 출범할 예정이다. 사진은 이날 서울 서초구 대검찰청의 모습. 뉴스1

이미지 확대 답변하는 김민재 행안부 차관 김민재 행정안전부 차관이 29일 국회에서 열린 행정안전위원회 전체회의에서 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 답변하는 김민재 행안부 차관 김민재 행정안전부 차관이 29일 국회에서 열린 행정안전위원회 전체회의에서 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 행정안전부가 수사·기소 분리로 신설되는 중대범죄수사청의 10월 출범을 지원할 개청준비단을 30일 출범했다. 김민재 차관이 단장을 맡고, 64명 규모로 법령 정비와 조직·인력 배치, 청사 확보를 준비한다. 중수청 개청준비단 30일 출범, 10월 개청 지원

김민재 차관 단장 겸임, 이진용 검사 부단장

법령 정비·인력 배치·청사 확보 등 준비 착수

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올해 10월 2일 중대범죄수사청 출범을 지원하기 위한 전담 조직인 중수청 개청준비단이 30일 출범한다.행정안전부는 29일 “수사와 기소의 분리를 통한 형사사법체계 개편으로 신설되는 중수청 출범을 지원하기 위한 조직”이라며 이렇게 밝혔다.개청준비단은 행안부 소속으로 설치되며, 김민재 차관이 단장을 겸임한다. 인천지검 이진용 2차장검사가 부단장을 맡는다. 규모는 총 64명, 수사실무기획과 등 3개 과로 구성된다. 인력은 법무부와 행안부, 검찰청, 경찰청 중심으로 관계부처 공무원이 파견된다.행안부는 “수사관 등 수사 실무 경험이 있는 인력 중심으로 구성해 향후 중대범죄수사청 개청 이후에도 차질 없는 수사 업무를 수행하도록 할 계획”이라고 강조했다.개청준비단은 중수처 운영의 관련 법령 정비 등 운영에 필요한 제도 구축과 조직·인력 배치, 공무원 충원, 반부패·경제·마약·과학수사 등 기존 수사기관에서 수행하던 사건과 수사 역량의 이관 등을 준비한다. 청사 확보 등 사무 공간 조성도 맡는다.윤호중 행안부 장관은 “중수청이 국민 권익 보호와 신뢰 받는 수사기관으로 안착할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.