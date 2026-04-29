청주시 과수화상병 예찰관리 스마트폰 앱으로 한다

세줄 요약
- 스마트폰 앱 기반 과수화상병 예찰 시스템 도입
- 현장 기록·사진 업로드와 GPS 위치 확인 가능
- 병해충 이력 누적해 빅데이터 활용 계획
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청주시청 임시청사.
청주시는 과수화상병과 기후변화로 급증하는 돌발해충을 차단하기 위해 ‘스마트폰 앱’ 기반 예찰 시스템을 도입한다고 29일 밝혔다.
농업기술센터와 읍면동 담당자들은 이 앱을 통해 과수원 현장에서 예찰 내용을 실시간 기록하고 저장할 수 있다.
GPS 기반 위치 정보를 활용해 예찰이 이뤄진 과수원의 정확한 위치를 확인할 수 있어 예찰 사각지대도 줄일 수 있다. 의심 증상이 발견되면 현장에서 간이진단 내용과 사진 등을 즉시 업로드해 기록할 수도 있다.
기타 병해충 발생 정보도 입력이 가능하다.
또한 필지별 방문 일시, 병해충 발생 이력, 방제 현황 등을 누적 관리할 수 있어 향후 병해충 발생 가능성을 예측하는 빅데이터 자료로도 활용할 수 있다.
이 시스템 사용료는 연간 330만원이다.
청주시 농업기술센터 관계자는 “기존 수기 기록 방식은 데이터 통합 등에 어려움이 많았다”며 “이번 스마트폰 앱 예찰 시스템 도입은 청주 과수산업의 안전망을 한 단계 높이는 계기가 될 것”이라고 말했다.
과수화상병은 사과, 배 등에서 주로 발생한다. 잎과 꽃, 가지, 줄기, 과일 등이 불에 탄 것처럼 붉은 갈색 또는 검은색으로 변하며 말라 죽는다. 1780년 미국에서 처음 보고됐고, 국내에선 2015년 경기 안성의 배 농장이 첫 사례다. 치료제는 아직 없으며 정확한 원인도 규명되지 않았다.
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