음성군 집배원이 위기가구 고독사 막는다

세줄 요약
- 음성군, 집배원 활용 안부살핌 우편서비스 추진
- 음성우체국·복지협의회와 협약, 100가구 선정
- 방문 확인 뒤 위기 징후 즉시 신고·연계
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음성군이 위기 가구 안부살핌 우편서비스를 위해 음성우체국, 음성군사회복지협의회와 업무 협약을 체결했다. 음성군 제공.
음성군은 고립 위험이 있는 위기 가구 등을 돌보기 위한 ‘안부살핌 우편서비스’를 추진한다고 29일 밝혔다.
군은 이 사업을 위해 음성우체국, 음성군사회복지협의회와 업무 협약을 체결했다.
협약에 따라 군은 사업 총괄과 대상자 선정·관리를 담당한다. 음성군사회복지협의회는 생필품 구입과 우편 접수 업무를 맡는다. 음성우체국은 집배원을 통해 정기적인 방문 안부 확인과 위기 징후 모니터링 역할을 수행한다.
서비스는 4단계로 진행된다. 먼저 군이 읍·면 행정복지센터와 복지기관 추천을 통해 사회적 고립 위험이 높은 중장년 1인 가구 등 100가구를 대상자로 선정한다.
이어 음성군사회복지협의회가 대상자들에게 생필품 소포를 월 2회 발송하면 담당 집배원이 해당 가정을 방문해 물품을 전달하며 대상자의 건강 상태, 주거 환경, 위생 상태 등을 점검한다.
이 과정에서 위기 상황이 포착되면 집배원은 즉시 읍·면 행정복지센터에 알린다.
이를 접수한 읍·면 행정복지센터는 현장 확인과 상담을 거쳐 맞춤형 복지서비스 연계 등 신속한 후속 조치에 나선다.
이 사업은 올해 12월까지 운영된다.
신동원 서울시의원, 월계2동 주공1단지 주민들로부터 감사패 받아
서울시의회 보건복지위원회 소속 신동원 서울시의원(노원1·국민의힘)은 지난 23일 노원구 월계2동 주공1단지 아파트 임차인 대표회의(대표 김명희)로부터 감사패를 받았다. 월계 지역 숙원사업이었던 노후 방음벽 교체와 주거 환경 개선에 기여한 공로다. 월계2동 주공1단지는 1992년 준공된 이후 32년 동안 방음벽이 교체되지 않았던 곳이다. 그동안 벽면 균열과 파손으로 미관을 해칠 뿐만 아니라 소음 차단 미비, 안전사고 위험 등의 문제가 지속적으로 제기돼 왔다. 신 의원은 서울시 예산 확보 등을 통해 이 같은 주민 불편 해소에 앞장서 왔다. 그동안 경계선에 있던 방음벽은 관리 주체를 두고 구청 소관이냐, LH공사 소관이냐는 문제로 난항을 겪어왔다. 그 과정에서 신 의원은 LH 서울본부장과 여러 차례 간담회를 갖고, 기나긴 시간 끝에 노원구 소관으로 판명돼 100% 서울시 예산으로 방음벽 설치가 가능해졌다. 신 의원은 제11대 예산결산위원회 위원 및 주택공간위원회 위원으로 활동하며 현장의 목소리를 경청, 2024년도 서울시 예산에 ‘노원구 월계주공 1단지 아파트 방음벽 환경개선 사업’ 예산을 반영시키는 성과를 거두었다. 이번 사업을 통해 노후 방음벽이 새롭게 재
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군 관계자는 “집배원 방문을 활용해 복지 사각지대를 해소한다는 점에서 의미가 크다”며 “민관이 힘을 모아 위기가구를 조기에 발견해 지원할 수 있을 것”이라고 밝혔다.
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