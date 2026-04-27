서울시, 2035년까지 ‘서울형 시니어주택’ 1만 2000가구 공급

개화산역 공영주차장·서초소방학교 공공토지 등
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오세훈 서울시장이 27일 서울 성북구 노블레스타워를 찾아 현장 점검을 한 뒤 취재진 질문에 답하고 있다.
연합뉴스
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서울시가 중산층을 위한 실버타운인 ‘서울형 시니어주택’ 1만 2000가구를 2035년까지 공급한다.
오세훈 서울시장은 27일 강북지역 노인복지주택인 성북구 노블레스타워를 찾아 ‘서울형 시니어주택 공급 촉진계획’을 발표했다. 오 시장은 “단순한 주택 공급을 넘어, 어르신들께서 편안하고 품위 있는 삶을 이어가실 수 있는 생활 기반을 마련하는 것이 목적”이라며 “노후가 삶의 끝이 아닌 ‘품위의 완성’이 되는 ‘삶의 질 특별시’ 서울, 반드시 완성하겠다”고 밝혔다.
커뮤니티, 여가, 건강관리 기능을 결합한 무장애 환경의 생활형 주거인프라인 ‘서울형 시니어주택’은 하루 한 끼(월 30식) 식사, 청소·세탁 등 생활 지원, 정기적 안부 확인, 의료 기관과의 연계 등 서비스를 제공한다. 어르신안심주택, 노인복지주택, 자가형 시니어주택 등의 형태로 공급된다.
시는 강서구 개화산역 공영주차장, 서초구 서초소방학교 등 공공토지에 2031년까지 노인복지주택 약 800가구를 공급하고 성북구 성신여대입구역 등 역세권 활성화 사업 대상지에 노인복지주택 132가구를 공급한다.
시는 건설자금 이자지원과 공공기여 완화 등 인센티브로 초기 부담을 줄여 민간 사업자 참여를 유도한다. 토지매입비 최대 100억원 융자(매입가의 20% 이내), 건설자금 이자 지원(연 4%포인트, 최대 240억원), 공공기여 완화, 기부채납 인정 범위 확대 등으로 사업자 초기 부담을 줄일 예정이다.
고광민 서울시의원 “재개발·재건축 속도 단축 이끈다”… 도시정비조례 개정안 상임위 통과
서울시의회 고광민 의원(국민의힘, 서초3)이 발의한 ‘서울시 도시 및 주거환경정비 조례 일부개정조례안’이 지난 23일 열린 서울시의회 제335회 주택공간위원회 심의를 통과했다. 현행 ‘도시 및 주거환경정비법’에 따라 추진위원회 구성이나 조합 설립 단계에서는 전자서명 방식의 동의가 인정되고 있다. 그러나 정비사업의 출발점인 ‘정비계획 입안 요청 및 제안 단계’는 그간 명확한 조례상 근거 없이 서울시 방침으로만 운영되어 왔으며, 이로 인해 일선 현장에서는 전자동의서 사용 가능 여부를 두고 혼선이 지속되어 왔다. 이번 개정안은 정비계획 입안 요청 및 제안 시 서면동의서뿐만 아니라 전자서명동의서도 사용할 수 있도록 근거를 조례에 명시하고, 이에 따른 본인 확인 방법 등을 규정하는 것을 주요 내용으로 한다. 또한 조례 시행 전 서울시 방침에 따라 이미 실시된 전자동의에 대해서도 개정 규정에 따른 동의로 간주하는 경과조치를 두어 행정의 연속성을 확보했다. 개정안이 시행될 경우 정비사업 추진 속도가 상당 기간 단축될 것으로 전망된다. 서울시가 지난해부터 진행한 전자동의서 시범사업 결과에 따르면, 통상 6개월 이상 소요되던 서면 동의 기간이 전자서명 방식을 통해 평균
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시는 공급 확대 외에도 고령층이 현재 사는 집에서 편안한 노후를 보낼 수 있도록 집수리를 지원할 방침이다. 주거비 경감을 위해 65세 이상 무주택 고령자에게는 보증금 최대 6000만원도 무이자 지원한다.
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서울시가 2035년까지 공급할 서울형 시니어주택 규모는?