정청래 “임실군수 경선 개표 보류”…돈 봉투 의혹 조사 예정

이미지 확대 정청래 더불어민주당대표. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당대표. 서울신문 DB

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돈봉투 살포 의혹이 제기된 전북 임실군수 후보 경선의 결선 투표 개표가 보류됐다.더불어민주당 정청래 대표는 21일 임실군수 후보 경선의 결선 투표 개표를 보류하고 진상 조사를 지시했다.민주당은 이날 공지를 통해 이같이 밝혔다.이에 따라 조만간 중앙당 차원의 조사가 이뤄질 전망이다.앞서 임실군수 경선에서 탈락한 성준후 전 청와대 국민통합비서관실 행정관은 이날 전북도의회에서 기자회견을 열고 한득수 예비후보 측 운동원으로 추정되는 인물이 지역주민에게 돈 봉투를 건네려 했다는 의혹을 제기하며 당에 윤리감찰 등 진상규명을 요청했다.이에 한 예비후보는 입장문을 통해 “선거사무소와 아무런 관련이 없다”며 “흠집 내려는 시도에 깊은 유감을 표한다”고 주장했다.한 예비후보와 김병이 예비후보가 맞붙은 민주당 임실군수 후보 결선(20∼21일) 결과는 오는 22일 공개될 예정이었지만, 개표 보류로 결과 발표는 순연될 것으로 보인다.