정청래 “임실군수 경선 개표 보류”…돈 봉투 의혹 조사 예정

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정청래 더불어민주당대표. 서울신문 DB
돈봉투 살포 의혹이 제기된 전북 임실군수 후보 경선의 결선 투표 개표가 보류됐다.
더불어민주당 정청래 대표는 21일 임실군수 후보 경선의 결선 투표 개표를 보류하고 진상 조사를 지시했다.
민주당은 이날 공지를 통해 이같이 밝혔다.
이에 따라 조만간 중앙당 차원의 조사가 이뤄질 전망이다.
앞서 임실군수 경선에서 탈락한 성준후 전 청와대 국민통합비서관실 행정관은 이날 전북도의회에서 기자회견을 열고 한득수 예비후보 측 운동원으로 추정되는 인물이 지역주민에게 돈 봉투를 건네려 했다는 의혹을 제기하며 당에 윤리감찰 등 진상규명을 요청했다.
이에 한 예비후보는 입장문을 통해 “선거사무소와 아무런 관련이 없다”며 “흠집 내려는 시도에 깊은 유감을 표한다”고 주장했다.
신복자 서울시의회 예산정책위원장, 제7기 예산정책위원회 제3차 전체회의 개최... 세대형평성·재정구조·인구위기 대응 논의
서울시의회 신복자 예산정책위원장(동대문4, 국민의힘)은 지난 20일 제7기 예산정책위원회 제3차 전체회의를 개최하고 세대 간 형평성, 지방재정 구조, 인구위기 대응을 주제로 한 연구과제 발표회를 진행했다. 이번 연구과제 발표는 서울시 재정의 구조적 문제를 진단하고 중장기 정책 방향을 제시하는 데 초점을 맞췄다. 이현출 위원(건국대학교 정치외교학과 교수)은 ‘한국형 세대 간 형평성 지수(K-IFI)의 개발과 정책적 함의’를 통해 세대 간 형평성을 정량적으로 측정할 수 있는 지표를 제시했다. 해당 지수는 경제적 형평성, 복지·재정, 주거·자산, 지속가능성, 사회적 연대 등 다양한 영역을 통합한 복합지표로 구성하며, 정책이 세대 간 자원 배분에 미치는 영향을 분석하는 도구로 활용될 수 있다. 지방재정의 경직성 문제와 가용재원 확보 방안도 주요하게 논의됐다. 황해동 위원(한국지방행정연구원 연구위원)은 지방재정이 겉으로는 건전해 보이더라도 실제로는 의무지출 증가로 인해 자율적으로 활용 가능한 재원이 부족한 구조적 한계를 지적했다. 이에 따라 ▲지방재정영향평가 실효성 강화 ▲국고보조율 차등 적용 ▲보조금에 대한 지자체 자율성 강화 등 제도 개선 방안이 제시됐다.
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한 예비후보와 김병이 예비후보가 맞붙은 민주당 임실군수 후보 결선(20∼21일) 결과는 오는 22일 공개될 예정이었지만, 개표 보류로 결과 발표는 순연될 것으로 보인다.
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더불어민주당이 임실군수 후보 경선 결선 투표 개표를 보류한 이유는?