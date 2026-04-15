검찰, 20대 잠수부 사망 HD현대중공업 압수수색

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검찰, 20대 잠수부 사망 HD현대중공업 압수수색

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2026-04-15 14:01
수정 2026-04-15 14:01
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울산지방검찰청.
울산지방검찰청.


검찰이 2024년 말 울산 조선소에서 발생한 20대 잠수부 사망 사건과 관련해 15일 HD현대중공업을 압수수색하고 있다.

울산지검은 이날 오전 9시부터 검사와 수사관 등 30여명을 HD현대중공업 울산 본사와 서울사무소로 보내 압수수색을 진행 중이다.

검찰은 안전·계약 담당 부서에서 원·하청 간 계약, 안전 책임 범위 등과 관련한 서류 및 컴퓨터 내 자료 등을 확보 중인 것으로 알려졌다. 검찰은 이를 통해 원청인 HD현대미포(합병 후 현재 HD현대중공업) 전 대표이사와 안전 책임자들의 업무상 과실치사, 중대재해처벌법 위반 여부에 대한 수사를 이어갈 전망이다.

2024년 12월 30일 HD현대미포 1안벽 인근 바다에서는 선박 검사를 하던 하청업체 대한마린산업 소속 잠수부 김모(22)씨가 숨졌다. 당시 김씨는 재입수(2차 잠수) 과정에서 30분가량 작업 가능한 공기통을 멘 채 작업했으나 4시간이 지나서 심정지 상태로 발견됐다.

검찰은 당시 작업 시 ‘2인 1조’ 근무가 지켜졌는지, 필수 안전 장비가 지급됐는지, 안전 관리자는 제대로 배치됐는지 등을 수사해왔다.
울산 박정훈 기자
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