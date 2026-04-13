‘무안공항 여객기 참사’ 미수습 유해 재수색…유가족 요청으로 중단

여객기 참사 미수습 유해 재수색, 유가족 요청으로 중단

유해 추정물 12점·유류품 2점 발견…유가족 “컨트롤타워 없어”

이미지 확대 13일 전남 무안국제공항에서 경찰과학수사대가 제주항공 여객기 참사 미수습 유해를 찾기 위해 재수색하고 있다. (연합뉴스 제공) 닫기 이미지 확대 보기 13일 전남 무안국제공항에서 경찰과학수사대가 제주항공 여객기 참사 미수습 유해를 찾기 위해 재수색하고 있다. (연합뉴스 제공)

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12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사로 숨진 희생자들의 미수습 유해를 찾기 위해 재개된 수색 작업이 유가족의 요청으로 중단됐다.13일 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회에 따르면 경찰·군·소방·항공철도사고조사위원회 관계자로 구성된 수색팀은 공항 인근 부지(2만 6776㎡)를 6개 구역으로 나눠 유해·유류품 재수색에 들어갔다.다음 달 29일까지 이어지는 이번 수색에는 관계자뿐만 아니라 유가족도 함께 참여했다. 이날 수색 과정에서 유해 추정물 12점과 유류품 2점 등이 추가로 발견됐다.그러나 오전 수색을 마친 유가족협의회는 작업 중단과 함께 대책 회의를 관련 기관에 요청했다.협의회 측은 “군·경·소방 등 다수 기관이 참여하고 있으나 이를 총괄할 컨트롤타워가 없어 현장 지휘에 혼선이 발생하고 있고, 유해 수습 전문 인력과 민간 인력 참여가 보장되지 않아 전문성이 결여됐다”고 지적했다.또 “공항 측이 보안을 이유로 수색 지점(둔덕) 5ｍ 앞에 가벽을 설치한다는 이유로 중장비를 투입해 현장이 훼손됐다”고 주장했다.협의회는 경찰과 군·소방, 사조위 등에 통합 컨트롤타워 구축, 수색 방법 재논의, 전문성 확보, 수색 예산 지원을 요구한 상태다. 이 내용이 해결됐을 때 수색 재개를 요구한다는 방침이다.수색이 재개될 경우 협의회와 사조위와 경찰, 군 등은 오는 5월 29일까지 무안국제공항 일대에서 희생자 유해 재수색에 나설 계획이다.