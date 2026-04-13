‘무안공항 여객기 참사’ 미수습 유해 재수색…유가족 요청으로 중단

여객기 참사 미수습 유해 재수색, 유가족 요청으로 중단
유해 추정물 12점·유류품 2점 발견…유가족 “컨트롤타워 없어”
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13일 전남 무안국제공항에서 경찰과학수사대가 제주항공 여객기 참사 미수습 유해를 찾기 위해 재수색하고 있다. (연합뉴스 제공)
12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사로 숨진 희생자들의 미수습 유해를 찾기 위해 재개된 수색 작업이 유가족의 요청으로 중단됐다.
13일 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회에 따르면 경찰·군·소방·항공철도사고조사위원회 관계자로 구성된 수색팀은 공항 인근 부지(2만 6776㎡)를 6개 구역으로 나눠 유해·유류품 재수색에 들어갔다.
다음 달 29일까지 이어지는 이번 수색에는 관계자뿐만 아니라 유가족도 함께 참여했다. 이날 수색 과정에서 유해 추정물 12점과 유류품 2점 등이 추가로 발견됐다.
그러나 오전 수색을 마친 유가족협의회는 작업 중단과 함께 대책 회의를 관련 기관에 요청했다.
협의회 측은 “군·경·소방 등 다수 기관이 참여하고 있으나 이를 총괄할 컨트롤타워가 없어 현장 지휘에 혼선이 발생하고 있고, 유해 수습 전문 인력과 민간 인력 참여가 보장되지 않아 전문성이 결여됐다”고 지적했다.
또 “공항 측이 보안을 이유로 수색 지점(둔덕) 5ｍ 앞에 가벽을 설치한다는 이유로 중장비를 투입해 현장이 훼손됐다”고 주장했다.
협의회는 경찰과 군·소방, 사조위 등에 통합 컨트롤타워 구축, 수색 방법 재논의, 전문성 확보, 수색 예산 지원을 요구한 상태다. 이 내용이 해결됐을 때 수색 재개를 요구한다는 방침이다.
홍국표 서울시의원 “도봉구 2026년 상반기 특별조정교부금 63억원 확정 환영”
서울시의회 홍국표 의원(국민의힘, 도봉2)은 서울시로부터 도봉구 관내 총 11개 사업에 필요한 2026년 상반기 특별조정교부금 63억원이 확정됐다고 밝혔다. 특별조정교부금은 ‘서울특별시 자치구의 재원조정에 관한 조례’에 따라 자치구에 특별한 재정수요가 발생했을 때 서울시가 심사를 거쳐 지원하는 재원으로, 공공시설 신설·복구·보수 및 재해 대응 등 다양한 목적으로 활용된다. 이번에 확보한 예산은 ▲도봉구민회관 하모니홀 천장보수 ▲초안산근린공원 내 책쉼터 조성 ▲도봉중학교 통학로 지중화 ▲초안산 세대공감 인근 산책로 정비 ▲어린이보호구역 주변 통학로 개선 ▲신창교 주변 도로 균열 및 지반침하 보수 ▲어린이 등하굣길 방범용 CCTV 설치 ▲도봉천 수변활력거점 실시설계 용역 등 11개 사업으로, 도봉구 전역의 공공시설 정비 및 생활환경 개선에 고루 활용될 예정이다. 특히 홍 의원의 지역구인 도봉2선거구에도 다수의 사업이 반영되어 주민 숙원 해소에 큰 기여를 할 것으로 기대된다. 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. 먼저 ▲어린이보호구역 주변 통학로 개선 사업의 경우, 2억 5000만원을 들여 도봉구 삼양로146길 17 일원 백운초등학교 주변 통학로의 보도블록 정비
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수색이 재개될 경우 협의회와 사조위와 경찰, 군 등은 오는 5월 29일까지 무안국제공항 일대에서 희생자 유해 재수색에 나설 계획이다.
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