‘환자 사망’ 양재웅 병원, 업무정지 끝나자 폐업

이미지 확대 정신건강의학과 전문의 겸 방송인 양재웅씨. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정신건강의학과 전문의 겸 방송인 양재웅씨. 연합뉴스

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정신건강의학과 전문의 겸 방송인 양재웅(44)씨가 운영하던 병원이 최근 폐업했다. 환자 사망 사고로 인한 업무정지가 끝난 직후다.12일 경기 부천시보건소에 따르면 양씨가 운영하는 부천 소재 A병원이 지난 1일 폐업 신고를 했다.2010년 개원한 이 병원은 정신건강의학과와 알코올중독치료 전문 의료기관으로 169병상을 갖추고 있었다. 그러나 2024년 이 병원에서 30대 여성 환자 B씨가 숨지면서 지난 1~3월 영업정지 처분을 받았고 영업정지 후 곧바로 폐업했다.B씨는 다이어트약 중독 치료를 위해 2024년 5월 이 병원에 입원한 뒤 17일 만에 ‘급성 가성 장폐색’으로 숨졌다. 당시 담당 주치의 C씨와 간호사 4명 등 5명은 B씨의 손발을 결박한 채 약물을 투여하고, 경과 관찰을 소홀히 한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다.