개그맨 이진호, 급성 뇌출혈로 쓰러져 중환자실 입원

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개그맨 이진호, 급성 뇌출혈로 쓰러져 중환자실 입원

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-04-09 11:48
수정 2026-04-09 12:05
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코미디언 이진호. 2022.9.15 뉴스1 자료사진
코미디언 이진호. 2022.9.15 뉴스1 자료사진


코미디언 이진호(40)가 급성 뇌출혈로 쓰러져 중환자실에서 입원 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다.

이진호의 소속사 SM C＆C는 9일 “이진호가 이번 주 초에 뇌출혈을 일으켰다”면서 “현재 중환자실에서 입원 치료를 받고 있으며 생명에는 지장이 없는 상태”라고 밝혔다.

이진호는 발병 당시 갑작스럽게 의식을 잃은 뒤 곧바로 병원으로 옮겨졌으며, 현재 가족들의 간호 속에서 집중 치료를 받으며 회복 중인 것으로 전해졌다.

2005년 SBS 특채 개그맨으로 데뷔한 이진호는 공개 코미디 프로그램 ‘웃찾사’에서 ‘웅이 아버지’ 캐릭터로 큰 인기를 얻었다. 그는 2020년부터 인터넷 불법 도박을 했다는 사실을 자진 고백했고, 경찰은 그를 형법상 도박 혐의로 지난해 11월 검찰에 불구속 송치했다. 불법 도박 자숙 기간 중인 같은 해 9월엔 음주운전을 하다가 적발됐다.

이정수 기자
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