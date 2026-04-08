‘식사비 대납 의혹’ 김슬지 전북도의원 경찰 고발돼

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김슬지 전북도의원. 전북도의회 홈페이지
청년들과 모인 자리에서 식사비를 대납했다는 의혹을 받는 김슬지 전북도의원이 경찰에 고발됐다.
전날 이원택 더불어민주당 전북도지사 경선 후보가 경찰에 고발된 데 이어 당시 비용을 결제한 김슬지 도의원에 대해서도 고발장이 추가 접수됐다.
전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 이날 공직선거법 위반(제3자 기부행위제한) 혐의로 김 도의원에 대한 고발장이 접수됐다고 밝혔다.
김 도의원은 지난해 11월 29일 이 예비후보가 참석한 모임에서 나온 식사 비용 70여만원을 대납한 혐의를 받는다.
정읍의 한 식당에서 열린 이 모임에는 20여명이 참석했으며 김 도의원은 전북도의회 기획행정위원회 업무추진비와 사비 등으로 결제했다.
의혹이 제기되자 김 도의원은 “처음엔 참석자들의 돈을 걷어서 결제하려고 했지만 그렇지 못해 소속 상임위원회 업무추진비와 제 개인 비용으로 지출했다”고 해명했다.
경찰 관계자는 “고발장이 접수된 만큼 결제 경위 등을 조사할 예정”이라고 말했다.
김용일 서울시의원, 제8회 서울시 뷰티산업육성위원회 참석
서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동을 하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 7일 열린 제8회 서울시 뷰티산업육성위원회 회의에 참석했다고 밝혔다. 이번 회의는 서울시 경제실장 및 외부 위원 11명이 참석한 가운데, ▲2026년 서울시 뷰티산업 지원사업 추진계획 ▲서울 라이프스타일 위크 추진방안에 대한 보고와 자문을 위해 마련됐다. 이날 회의에서 서울시는 보고를 통해 ‘서울사람처럼’이라는 슬로건 아래 뷰티, 패션, 디자인, 푸드, 콘텐츠를 아우르는 ‘서울 라이프스타일’ 개념을 정립하고, 세계가 주목하는 서울의 산업·문화·공간 인프라를 활용해 글로벌 경쟁력을 강화하겠다는 전략을 발표했다. 특히 단순한 제품 홍보를 넘어 서울의 생활양식과 사고방식을 브랜드화하는 ‘라이프스타일 위크’ 추진안이 집중적으로 다뤄졌다. 김 의원은 “서울의 뷰티산업은 이미 세계적인 수준에 도달해 있지만, 지속 가능한 성장을 위해서는 중소 뷰티 브랜드의 판로 개척과 디지털 전환 지원이 필수적”이라며 “뷰티산업이 서울의 경제 전성시대를 이끄는 핵심 축이 되도록 전력투구하겠다”고 포부를 전했다.
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한편, 이번 의혹과 관련해 정청래 더불어민주당 대표는 지난 7일 오후 이 예비후보에 대한 윤리 감찰을 지시했고, 다음날 민주당은 ‘혐의 없음’ 결정을 내렸다.
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