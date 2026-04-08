국립부경대 RISE 사업 수혜기업 매출 31% 증가…신규 고용·수출 효과도

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

국립부경대 RISE 사업 수혜기업 매출 31% 증가…신규 고용·수출 효과도

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2026-04-08 10:49
수정 2026-04-08 10:49
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
국립부경대학교 용당캠퍼스 전경. 국립부경대학교 제공
국립부경대학교 용당캠퍼스 전경. 국립부경대학교 제공


국립부경대학교는 지난해 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업을 운영한 결과 대학에 입주한 기업들의 매출, 신규 고용이 상승한 것으로 나타났다고 8일 밝혔다.

부경대는 부산형 RISE 사업의 세부 과제인 ‘캠퍼스 기반 지역 활성화’를 통해 남구 용당캠퍼스를 지산학연 협력 거점으로 고도화하고 있다.

용당캠퍼스에는 150개 기업이 입주해 있는데, 이 중 49개 사가 RISE 사업 단위과제를 통해 직접 지원을 받았다.

지원받은 기업을 대상으로 분석한 결과 89명의 신규 고용이 발생한 것으로 나타났다. 2024년부터 2025년까지 연속 입주한 기업은 19개 사였는데 이들 기업의 매출은 271억원에서 354억원으로 31% 증가했다.

국립부경대는 이 사업을 통해 지산학연 협력형 혁신 생태계를 구축하고, 창업 기업의 성장 단계에 맞춘 지원을 한 결과 이런 성과가 나타난 것으로 분석한다.

특히 입주기업의 해외 진출을 지원하는 ‘글로벌 진출 지원단’ 프로그램의 성과가 두드러졌다. 해외 정부와 글로벌 협력 포럼 개최, 국제 전시회 참가, 글로벌 테크 밋업 프로그램 운영 등을 통해 지난해 총 3건, 1600억원 상당의 수출 확약이 성사됐기 때문이다.

배상훈 국립부경대 총장은 “용당캠퍼스를 중심으로 지역 산업과 연계한 지속 가능한 지·산·학 협력 모델을 확산하고, 지역 청년 일자리 창출로 이어지는 선순환 구조를 더욱 고도화해 나가겠다”고 밝혔다.
부산 정철욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
2024년부터 2025년까지 연속 입주한 기업들의 매출 변화는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로