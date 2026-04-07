외국인 기술창업 돕는 창업이민센터 충북에 개소..전국에서 7번째

이미지 확대 7일 열린 충북 글로벌 창업이민센터 개소식 참가자들이 파이팅을 외치고 있다. 충북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 7일 열린 충북 글로벌 창업이민센터 개소식 참가자들이 파이팅을 외치고 있다. 충북도 제공

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충북 글로벌 창업이민센터가 7일 문을 열었다.청주시 흥덕구 오송읍 SB플라자에 마련된 이 센터는 혁신적인 아이디어와 기술을 보유한 외국인 창업가들의 국내 정착을 지원하고 글로벌 교류를 확대하는 기관이다.센터는 국내에서 창업을 원하는 외국인에게 필요한 각종 교육을 제공하는 창업이민인재양성 프로그램을 운영할 예정이다.이 프로그램은 지식재산권 소양 기초 교육, 지식재산권 출원 지원, 창업 소양 교육, 무역 전문 교육, 창업 코칭 및 멘토링, 창업 인큐베이팅, 법인 설립 지원, 창업 사업화 지원 등으로 구성된다.국내에 거주하는 외국인이면 누구나 교육을 받을 수 있다. 교육비는 무료다. 교육을 이수하면 기술창업 비자 등을 발급받을 때 도움이 된다.글로벌 창업이민센터는 서울 4곳, 부산과 전북 각각 1곳에 이어 충북 센터 개소로 총 7곳으로 늘어났다.