울산에 2030년까지 AI 선박 기자재 실증 지원센터 구축

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울산에 2030년까지 AI 선박 기자재 실증 지원센터 구축

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2026-04-07 12:39
수정 2026-04-07 12:39
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산업부 공모 선정돼 국비 200억원 등 총 382억원 투입

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울산시청.
울산시청.


울산에 인공지능(AI) 선박 기자재 실증을 지원하는 인프라가 구축된다.

울산시는 산업통상자원부 주관 ‘2026년도 조선해양설비 신규 기반 조성 사업’ 공모 중 ‘AI 선박 기자재 및 첨단 부품 실증 지원센터 구축’ 사업의 최종 대상자로 선정됐다고 7일 밝혔다.

이에 따라 시는 AI 기반 자율운항선박 기자재와 선박용 첨단 복합 소재·부품의 실증 인프라를 구축하게 된다.

실증 지원센터는 국비 200억원과 시비 182억원 등 총사업비 382억원을 들여 올해부터 2030년까지 울산미포국가산업단지 미포지구 내 약 2640㎡ 부지에 지상 1층 규모로 건립된다.

울산과학기술원(UNIST)이 주관하고 울산테크노파크, 한국화학융합시험연구원, 선박해양플랜트연구소에서 전문적인 기술을 지원한다.

이 센터에는 AI 선박 기자재의 성능 확인을 위한 가상·현장 통합 시뮬레이션 검증 체계가 구축된다. 또 첨단 복합 소재 부품의 제조·시험을 지원하는 핵심 장비 18종도 갖출 예정이다.

시는 이번 사업을 통해 그동안 기술력은 있으나 실증 데이터 부족으로 해외 시장 진입에 어려움을 겪었던 중소 기자재 업체들의 경쟁력이 향상될 것으로 기대한다. 시 관계자는 “미래 선박 시장에서 ‘초격차 경쟁력’을 유지할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
울산 박정훈 기자
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