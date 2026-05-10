러, 북한군 포로만 집요하게 송환 요구…포로들은 한국행 원하는데

우크라 당국자 인터뷰 “러, 외국인 포로 중 北포로에만 관심”

이미지 확대 우크라이나군에 생포된 북한군 포로 2명. MBC ‘PD수첩’ 방송화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 우크라이나군에 생포된 북한군 포로 2명. MBC ‘PD수첩’ 방송화면 캡처

이미지 확대 유용원 국민의힘 의원이 지난 2월 23일부터 26일까지 3박 4일의 일정으로 우크라이나를 방문했다. 사진은 유 의원이 25일 북한 포로를 면담하는 모습. 유용원 의원실 제공 닫기 이미지 확대 보기 유용원 국민의힘 의원이 지난 2월 23일부터 26일까지 3박 4일의 일정으로 우크라이나를 방문했다. 사진은 유 의원이 25일 북한 포로를 면담하는 모습. 유용원 의원실 제공

이미지 확대 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 14일(현지시간) 북한군 신문 영상을 추가로 공개했다. 이번 신문은 턱을 다쳐 말을 제대로 할 수 없는 1999년생 26살 저격수 대신, 다리를 다쳤지만 소통은 원활한 2005년생 스무살 소총병을 상대로 이뤄졌다. 사진은 신문에 응하고 있는 스무살 북한군 포로. 2025.1.14 젤렌스키 SNS 닫기 이미지 확대 보기 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 14일(현지시간) 북한군 신문 영상을 추가로 공개했다. 이번 신문은 턱을 다쳐 말을 제대로 할 수 없는 1999년생 26살 저격수 대신, 다리를 다쳤지만 소통은 원활한 2005년생 스무살 소총병을 상대로 이뤄졌다. 사진은 신문에 응하고 있는 스무살 북한군 포로. 2025.1.14 젤렌스키 SNS

9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 81주년 전승절 군사 행진에 북한군 부대가 참여한 것으로 확인됐다. 2026.5.9 모스크바 타스통신 닫기 이미지 확대 보기 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 81주년 전승절 군사 행진에 북한군 부대가 참여한 것으로 확인됐다. 2026.5.9 모스크바 타스통신

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러시아가 우크라이나에 수용된 외국인 포로 중 북한군에 대해서만 여러 차례 집요하게 송환을 요구하고 있다는 우크라이나 정부 당국자의 언급이 나왔다.러시아 ‘전승절’ 열병식에 북한군이 처음으로 참여한 가운데 북러 간 밀착 관계를 보여주는 또 다른 신호로 읽힌다.우크라이나 현지 매체 ‘우크린포름’(Ukrinform)은 4일(현지시간) 우크라이나 정부에서 포로 교환을 총괄하는 보단 오흐리멘코 포로 조정본부 국장의 인터뷰를 보도했다.해당 인터뷰는 여전히 러시아에 억류된 우크라이나인이 약 7000명에 달하는 상황에서 양측의 포로 교환 협상 현황에 대한 것이었다.취재진이 ‘러시아는 애초에 누구를 교환 대상으로 요구하고 있느냐’고 묻자 오흐리멘코 국장은 “러시아가 자국민뿐만 아니라 러시아를 위해 싸운 외국인 포로에게 관심이 없다”면서 “북한(포로)을 제외하고는 러시아 측에서 요청하질 않았다. 북한 포로 송환에 대해서만 여러 차례 물었다”고 답했다.그는 북한군 포로들이 북한으로 돌아가면 처벌받을 것을 우려해 한국 귀순을 요청했다는 언급에 대해 우크라이나 정부가 ‘강제송환 금지 원칙’을 규정한 제네바 협약을 준수할 것이라며 “만약 포로가 (본국) 귀환을 원치 않고 다른 방법이 없다면 우리는 문제가 해결될 때까지 그들을 계속 수용할 것”이라고 밝혔다.취재진은 우크라이나에 붙잡힌 중국인 포로 2명에 대해서도 물었다. 이 질문에도 오흐리멘코 국장은 러시아가 북한군을 제외한 다른 외국인 포로에 대해서는 전혀 협상을 타진하지 않았다며 “북한군은 러시아 편이었고 중국은 분쟁 당사국이 아니다”라고 답했다.러시아가 자국을 위해 전쟁에 참여한 외국인 포로 송환에 소극적인 가운데 북한군 포로에 대해서만 적극적으로 교환 협상을 타진했다는 우크라이나 당국자의 언급은 러시아가 북한을 얼마나 신경 쓰고 있는지 보여주는 단서가 될 수 있다.2025년 1월 우크라이나군에 생포된 북한군 포로 2명은 한국 탈북민 단체에 전달한 친필 편지 등을 통해 한국 귀순 의사를 밝힌 바 있다.이들 중 1명은 북한군 내에서 항복 금지령이 있었다면서 자신은 북한으로 돌아가는 대신 한국으로 귀순해 대학에서 공부하고 싶다고 털어놓은 것으로 전해졌다.우크라이나 국방부 산하의 전쟁포로 처우 조정본부는 9일 SNS에 탈북민 단체 겨레얼통일연대 장세율 대표 등과 면담했다고 공개했다. 장 대표 등은 면담에서 북한군 포로들이 북한으로 송환될 경우 직면하게 될 처벌 등 위협에 대해 강조했다.북한이 우크라이나 전쟁에 파병해 러시아의 쿠르스크 탈환에 기여한 이후 양국은 군사·외교적으로 더욱 밀착하고 있다.지난 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 81주년 전승절 열병식에 북한군은 처음으로 참가해 양국의 혈맹관계를 과시했다. 러시아의 전승절 행사에 북한군 대표단이 참석한 적은 있지만 부대 자체가 열병식에 참여한 것은 이번이 처음이다.