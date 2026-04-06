트럼프 최후통첩 코앞…에너지안보환경협회 “한국, 에너지 자강 필요”

이미지 확대 중동 사태 영향으로 국내 기름값 오름세가 계속되면서 당정이 ‘주유소 사후정산제’를 폐지하기로 한 6일 서울 시내 주유소에서 시민들이 차량에 기름을 넣고 있다. 사단법인 에너지안보환경협회는 이날 긴급진단 보고서를 내고 “호르무즈해협 봉쇄가 일상화될 수 있는 새로운 에너지 질서 속에서 국가 생존 전략은 ‘에너지 자강’”이라고 강조했다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 중동 사태 영향으로 국내 기름값 오름세가 계속되면서 당정이 ‘주유소 사후정산제’를 폐지하기로 한 6일 서울 시내 주유소에서 시민들이 차량에 기름을 넣고 있다. 사단법인 에너지안보환경협회는 이날 긴급진단 보고서를 내고 “호르무즈해협 봉쇄가 일상화될 수 있는 새로운 에너지 질서 속에서 국가 생존 전략은 ‘에너지 자강’”이라고 강조했다. 뉴스1

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도널드 트럼프 미국 대통령이 7일 저녁(현지시간)을 시한으로 호르무즈해협 개방을 이란에 요구하는 가운데 “대한민국이 스스로 에너지를 설계하고 확보하는 체계로 전환해야 한다”는 민간 차원의 요구가 커지고 있다.사단법인 에너지안보환경협회는 6일 긴급진단 보고서를 내고 “호르무즈해협 봉쇄가 일상화될 수 있는 새로운 에너지 질서 속에서 국가 생존 전략은 ‘에너지 자강’”이라고 강조했다. 그동안 국제 공공재로 여겨진 해상 수송로가 특정 국가의 통제 수단으로 바뀔 수 있는 만큼, 에너지 수급 구조를 근본적으로 바꿔야 한다는 취지다.협회는 “호르무즈해협 봉쇄 가능성과 인공지능(AI)·첨단 산업 확산으로 전력 수요가 급증하면서 기존 에너지 정책의 한계가 더 뚜렷해졌다”고 진단했다. 이어 민관이 함께 대응하는 ‘계층적 자강 모델’이 마련되지 않으면 자본력이 약한 중소 제조업부터 큰 타격을 받을 수 있다고 경고했다.또 글로벌 기업들이 전력 확보에 직접 나서는 사례를 들며, 외부 변수에 흔들리지 않기 위한 흐름이 이미 시작됐다고 설명했다. 협회는 “마이크로소프트가 쓰리마일섬 원전 재가동을 위한 전력 구매 계약을 체결해 사실상 원전 인프라를 확보하거나, 구글이 차세대 SMR 개발사와 협력해 전력을 직접 생산하겠다고 밝힌 것처럼, 전력 수급의 불확실성을 줄이려는 노력이 이어지고 있다”고 했다.협회는 ‘에너지 자강’을 위해 ▲원전과 재생에너지를 결합한 무탄소 에너지 믹스와 산업 단위 전력 독립성 확보 ▲아세안 지역 자원 개발 협력과 생산적 금융을 통한 지분권 확보 ▲내륙 재생 원유 조달 체계 확보 ▲우방국과 다자간 수송로 보호 협의체 구성 ▲국가 전력망 확충 등 5가지 로드맵을 제안했다.이웅혁 협회 회장은 “대한민국이 더 이상 에너지 안보의 수동적 수혜자로 머물 수는 없다”며 “원전과 방산 분야에서 협력해 온 프랑스 등과 함께 ‘호르무즈 항행 안전 보장 협의체’ 구축에 주도적으로 나서야 한다”고 강조했다. 이어 “에너지 수송로를 스스로 지킬 수 있는 능력을 갖추고, 해협 봉쇄 위험을 줄이기 위한 적극적인 외교가 필요하다”고 했다.