[서울데이터랩]‘광전자’ 16.17% 급등…실시간 상승률 1위

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9일 오전 9시 10분 광전자(017900)가 등락률 +16.17%로 상승률 1위를 차지했다. 광전자는 개장 직후 10분간 610만 7294주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 1310원 오른 9410원이다.한편 광전자의 PER은 128.90으로 높은 평가를 받고 있으며, ROE는 1.77%로 수익성이 다소 낮은 편이다.이어 상승률 2위 태영건설우(009415)는 현재가 7750원으로 주가가 14.99% 급등하고 있다. 상승률 3위 퍼스텍(010820)은 현재 8550원으로 13.70% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 에이피알(278470)은 12.97% 상승하며 37만 9000원에 거래되고 있다. 상승률 5위 흥아해운(003280)은 11.54%의 상승세를 타고 3335원에 거래되고 있다.6위 JW중외제약(001060)은 현재가 3만 2250원으로 10.45% 상승 중이다. 7위 한국ANKOR유전(152550)은 현재가 244원으로 9.42% 상승 중이다. 8위 대영포장(014160)은 현재가 1204원으로 6.83% 상승 중이다. 9위 삼아알미늄(006110)은 현재가 4만 4850원으로 6.28% 상승 중이다. 10위 두산(000150)은 현재가 127만 6000원으로 5.98% 상승 중이다.이 밖에도 달바글로벌(483650) ▲5.71%, KEC(092220) ▲5.05%, 남선알미늄(008350) ▲4.85%, 효성티앤씨(298020) ▲4.77%, SK이터닉스(475150) ▲4.49%, 두산우(000155) ▲4.32%, 노루홀딩스우(000325) ▲3.96%, 두산밥캣(241560) ▲3.93%, 한국콜마(161890) ▲3.91%, GS글로벌(001250) ▲3.72% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]