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[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 전반적인 상승세 기록

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-09 09:36
수정 2026-04-09 09:36
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8일(현지시간) 뉴욕 증시에서 매그니피센트 세븐(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 상승세를 보였다. 대부분의 종목이 긍정적인 실적을 기록하며 투자자들의 관심을 끌었다.

엔비디아(NVDA)는 182.08달러로 2.23% 상승하며 시장의 주목을 받았다. 애플(AAPL)도 258.90달러로 2.13% 상승했다. 반면 마이크로소프트(MSFT)는 374.33달러로 보합세를 기록했다.

아마존닷컴(AMZN)은 3.50% 상승한 221.25달러를 기록했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 3.88% 상승하며 317.32달러에 마감했다. 알파벳 Class C(GOOG)도 3.56% 상승해 314.74달러를 기록했다. 브로드컴(AVGO)은 4.99% 상승하여 350.63달러로 마감했다.



이날 가장 많이 거래된 종목은 테슬라로, 거래량은 7809만 8792주이며 거래대금은 272억 달러로 약 40조 2894억 원에 달했다. 애플의 거래대금은 103억 달러로 약 15조 2051억 원이며 시가총액 대비 거래대금 비중은 2.71%를 기록했다. 엔비디아의 거래대금은 268억 달러로 약 39조 6470억 원으로 나타났으며 시가총액 대비 거래대금 비중은 6.06%다. 종합적으로 빅테크 종목의 거래대금은 시가총액 대비 높은 비중을 차지하고 있다.
정연호 기자
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