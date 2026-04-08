(영상)“벚꽃 인생샷 찍으려다 ‘쾅’” 20년 된 나무 뿌리째 뽑아버린 여성…中 ‘공분’

상하이 공원서 벚나무 올라간 女…나무 쓰러져

‘자연 훼손 행위’ 행정 처분 가능성도

이미지 확대 중국 상하이의 대표 벚꽃 명소에서 한 여성이 사진을 찍기 위해 나무 위에 올라갔다가 벚나무를 통째로 훼손하는 일이 벌어졌다. 간간신문 갈무리 닫기 이미지 확대 보기 중국 상하이의 대표 벚꽃 명소에서 한 여성이 사진을 찍기 위해 나무 위에 올라갔다가 벚나무를 통째로 훼손하는 일이 벌어졌다. 간간신문 갈무리

중국 상하이의 대표 벚꽃 명소에서 한 여성이 사진을 찍기 위해 나무 위에 올라갔다가 벚나무를 통째로 훼손하는 일이 벌어졌다. 간간신문 갈무리 닫기 이미지 확대 보기 중국 상하이의 대표 벚꽃 명소에서 한 여성이 사진을 찍기 위해 나무 위에 올라갔다가 벚나무를 통째로 훼손하는 일이 벌어졌다. 간간신문 갈무리

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중국 상하이의 대표 벚꽃 명소에서 한 여성이 사진을 찍기 위해 나무 위에 올라갔다가 벚나무를 통째로 훼손하는 일이 벌어져 공분을 사고 있다.현지 소셜미디어(SNS)와 외신에 따르면 최근 구춘공원을 찾은 한 여성 관광객이 벚꽃나무 가지 위로 올라가 포즈를 취하던 중 나무가 갑자기 균형을 잃고 쓰러졌다. 당시 나무는 여성의 체중을 이기지 못하고 기울어지며 훼손됐다.현장에 있던 방문객들이 촬영한 영상에는 여성이 나무 위에서 사진을 찍으려다 나무가 쓰러지는 장면이 고스란히 담겼다. 주변에서는 놀란 시민들의 비명과 함께 “왜 저런 짓을 하느냐”는 비난이 쏟아졌다.다행히 공원 직원들이 즉시 달려와 쓰러진 나무에 지지대를 세우고 긴급 가지치기를 하는 등 조치를 취한 끝에 나무를 살린 것으로 알려졌다. 해당 나무는 연륜이 20년 가량 된 것으로 확인됐다.이 사건은 온라인을 통해 영상이 확산되며 논란이 커졌다. 누리꾼들은 “자연을 배경으로 사진을 찍는 건 좋지만 나무에 올라타는 건 선을 넘었다”, “벚꽃 시즌마다 반복되는 민폐 행동” 등의 반응을 보이며 비판했다.특히 구춘공원은 매년 봄 대규모 벚꽃 축제가 열리는 상하이의 대표 관광지로, 수많은 관광객이 몰리는 곳이다. 이 때문에 일부 방문객들의 무분별한 행동이 환경 훼손으로 이어진다는 지적도 꾸준히 제기돼 왔다.현지에서는 공공시설 및 자연 훼손 행위에 대해 벌금 등 행정 처분이 가능해 해당 여성에 대한 조치 여부에도 관심이 쏠렸다. 이주 노동자로 밝혀진 이 여성은 자신의 잘못을 인정하고 파손에 대한 보상금을 지불하기로 한 것으로 전해졌다.전문가들은 “벚나무는 겉보기보다 구조가 약해 체중을 지탱하기 어렵다”며 “관람객들의 기본적인 시민의식이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.