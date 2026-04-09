[서울데이터랩]‘애머릿지’ 30% 상한가…실시간 상승률 1위

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[서울데이터랩]‘애머릿지’ 30% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-09 09:36
수정 2026-04-09 09:36
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9일 오전 9시 15분 애머릿지(900100)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위를 차지했다. 애머릿지는 개장 직후 5분간 113만 5137주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 75원 오른 325원이다.

한편 애머릿지의 PER은 -1.11로 평가돼 있으며, ROE는 -37.86%로 나타나 수익성에서는 다소 부정적인 평가를 받을 수 있다.

이어 상승률 2위 예선테크(250930)는 현재가 590원으로 주가가 29.96% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 피플바이오(304840)는 현재 1271원으로 29.96% 상한가를 기록하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 코이즈(121850)는 29.86% 상승하며 4305원에 거래되고 있다. 상승률 5위 이노인스트루먼트(215790)는 29.83%의 상승세를 타고 2655원에 거래되고 있다.

6위 디이엔티(079810)는 현재가 5900원으로 26.75% 상승 중이다. 7위 뉴로핏(380550)은 현재가 2만 4250원으로 26.17% 상승 중이다. 8위 파인디앤씨(049120)는 현재가 989원으로 23.63% 상승 중이다. 9위 이루온(065440)은 현재가 4725원으로 20.84% 상승 중이다. 10위 한국팩키지(037230)는 현재가 2560원으로 16.63% 상승 중이다.



이밖에도 젬백스(082270) ▲16.14%, SKAI(357880) ▲15.08%, 머큐리(100590) ▲13.53%, 세림B＆G(340440) ▲12.01%, 희림(037440) ▲11.40%, 진영(285800) ▲11.00%, 에스아이리소스(065420) ▲10.42%, 에코플라스틱(038110) ▲9.97%, 기산텔레콤(035460) ▲9.12%, 삼천당제약(000250) ▲8.87% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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