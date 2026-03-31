대구 신천 잠수교서 ‘여성 시신’ 담긴 캐리어 발견…경찰 수사

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

대구 신천 잠수교서 ‘여성 시신’ 담긴 캐리어 발견…경찰 수사

민경석 기자
민경석 기자
입력 2026-03-31 15:36
수정 2026-03-31 16:14
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
대구 북구 칠성동에 있는 잠수교 아래에서 31일 오전 10시 30분쯤 시신이 담긴 캐리어가 발견돼 경찰이 수사에 나섰다. 2026. 3. 31. 대구 민경석 기자
대구 북구 칠성동에 있는 잠수교 아래에서 31일 오전 10시 30분쯤 시신이 담긴 캐리어가 발견돼 경찰이 수사에 나섰다. 2026. 3. 31. 대구 민경석 기자


대구 도심을 가로지르는 신천에서 여성으로 추정되는 시신이 여행용 가방(캐리어)에 담긴 채 발견됐다.

31일 대구 북부경찰서에 따르면 이날 오전 10시 30분쯤 북구 칠성동 칠성시장 인근 잠수교 아래에서 시신이 담긴 캐리어가 발견됐다.

‘캐리어가 물 위에 떠 있다’는 행인의 신고를 받고 출동한 경찰은 은색 여행용 캐리어 안에서 50대 여성 시신을 발견했다. 가방 안에 시신이 있었던 터라 다소 변형은 있지만, 외상 등의 흔적은 없어 훼손된 상태는 아닌 것으로 알려졌다.

경찰은 사망자 신원 파악을 위해 시신에서 DNA 등을 채취해 국립과학수사연구원에 보낼 예정이다. 또한 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석 등을 통해 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

이와 함께 부검을 통해 숨진 여성의 정확한 사인도 확인할 계획이다. 경찰 관계자는 “시신 훼손은 없다”며 “수사 중이라 자세한 내용은 밝힐 수 없다”고 말했다.
글·사진 민경석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
신고로 발견된 캐리어 안에 있던 시신은 어떤 상태였나?
관련기사
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로