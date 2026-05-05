손공에 수놓은 ‘인생의 무늬’, 96세 수공예가 박재숙이 펼친 예술 세계

세줄 요약 96세 손공 수공예가 박재숙이 서울 갤러리 후암에서 손공자수전을 열었다. 솜에 흰 실을 감아 만든 공 위에 색실로 문양을 수놓는 손공은 하나뿐인 작품이 특징이다. 전시는 봄·여름·가을·겨울의 흐름으로 삶과 예술의 시간을 담았다. 96세 박재숙, 손공자수전 개최

솜과 색실로 만든 단 하나의 공예

사계의 흐름으로 삶과 예술을 구성

이미지 확대 박재숙 작가는 ‘사계’라는 흐름으로 엮어낸 손공을 이번 전시에서 선보인다.

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손공(手毬) 수공예가 박재숙(96)이 7~15일 서울 용산구 갤러리 후암에서 ‘손공자수전’을 연다.손공은 솜으로 된 심에 흰 실을 감아 공 모양을 만든 뒤 그 위에 색실로 다양한 문양을 수놓아 만드는 공예품으로 똑같은 작품이 하나도 없는 것이 특징이다. 1960년대 말 일본의 전통 기술 전승자로부터 손공 수공예를 배운 뒤 그는 자신만의 다양한 색채와 문양을 더해 예술 세계를 확장해 왔다.이번 전시는 그의 작품 세계를 ‘사계’라는 흐름으로 엮어냈다. ‘봄’에 해당하는 작품들은 한 땀마다 수줍게 맺힌 생명의 온기를 투영했다. ‘여름’ 작품에는 강렬한 색채를, ‘가을’ 작품에는 정교하게 쌓아 올린 세월의 밀도를 담았다. ‘겨울’ 작품은 고요한 침묵 속에서 갈무리된 존재의 정수와도 같다.갤러리 관계자는 “이번 전시를 통해 한 줌의 솜과 색실이 계절이 되고 삶이 되는 여정을 천천히 거닐어 보길 바란다”고 말했다.