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탑솔라, 광주 복지시설에 ‘희망의 생필품 꾸러미’ 전달

홍행기 기자
홍행기 기자
입력 2026-03-30 17:08
수정 2026-03-30 17:08
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탑솔라그룹 사랑의봉사단, 30일 광주 북구 복지시설 5곳 직접 방문
청소년쉼터·가족센터·노인복지회관등에 1500만원 상당 물품 전달
오형석 회장 “현장 어려움 직접 살피며 진정성 있는 나눔 문화 확산”
4월말 전남도 ‘장애인의 날 기념식’에서도 1천만원 기탁금 지원 예정
임직원 자발적 참여로 지역사회 상생 실천…분기별 사회 봉사 정례화

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‘탑솔라그룹 사랑 빛 나눔 봉사단’이 30일 광주 북구의 한 사회복지시설을 찾아 쌀과 생필품 등을 전달했다. 탑솔라그룹 제공
‘탑솔라그룹 사랑 빛 나눔 봉사단’이 30일 광주 북구의 한 사회복지시설을 찾아 쌀과 생필품 등을 전달했다. 탑솔라그룹 제공


대한민국 대표 재생에너지 기업인 탑솔라그룹(회장 오형석) 산하 ‘탑솔라그룹 사랑 빛 나눔 봉사단’이 지역사회 소외계층을 위한 ‘나눔 행보’에 나섰다.

‘탑솔라그룹 사랑 빛 나눔 봉사단’은 30일, 광주 북구 관내 운영 환경이 열악한 주요 사회복지시설 5개소를 직접 방문, 1500만 원 상당의 생필품 꾸러미를 전달했다고 밝혔다.

이번 전달식은 지난 27일 광주 북구청에서 진행된 기탁식의 후속 조치로, 탑솔라그룹 임직원들이 자발적으로 참여해 나눔의 의미를 더했다. 지원 대상 시설은 ▲남자 단기 청소년쉼터 ▲여자 단기 청소년쉼터 ▲광주 북구가족센터 ▲샛별주간보호센터 ▲북구노인종합복지회관 등 총 5개소다.

봉사단은 각 시설의 수요를 사전에 파악해 준비한 쌀, 라면, 화장지, 물티슈, 세제, 참치 및 햄 세트 등 실생활에 꼭 필요한 물품들을 정성껏 마련해 전달했다. 특히 시설 관계자들과 만나 현장의 애로사항을 들으며 지역 복지 사각지대 해소를 위한 소통의 시간도 가졌다.

물품을 전달받은 한 복지시설 관계자는 “최근 물가 상승으로 운영에 어려움이 많았다”며 “꼭 필요한 생필품을 대규모로 지원해주셔서 시설 운영에 큰 힘이 된다”며 감사의 뜻을 전했다.

오형석 탑솔라그룹 회장은 “기탁식에 이어 실제 물품이 전달되어 현장의 이웃들에게 실질적인 도움이 된 것 같아 뜻깊다”며 “앞으로도 탑솔라그룹은 지역사회와 함께 성장하는 중견기업으로서 ‘노블레스 오블리주’를 몸소 실천하며, 소외된 곳에 따뜻한 빛을 비추는 나눔 활동을 멈추지 않겠다”고 밝혔다.

한편, 탑솔라그룹은 오는 4월 28일에 시행될 전라남도 주최 제 46회 장애인의 날 기념식에도 1000만원의 기탁금을 지원할 예정이다.

또한, ‘탑솔라그룹 사랑 빛 나눔 봉사단’은 이번 활동을 시작으로 최소 분기 1회 이상 봉사활동을 정례화, 지역 밀착형 사회공헌 활동을 지속적으로 펼쳐나갈 계획이다.
광주 홍행기 기자
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