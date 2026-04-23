세계유산 ‘반구천의 암각화’ 접근성 높인다…울산시, 순환버스 도입

울산시, 하루 8회 무료 순환 버스 운행… 주차난·교통혼잡 해소

이미지 확대 울산 울주군 반구천 암각화 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 울산 울주군 반구천 암각화 전경. 서울신문DB

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유네스코 세계유산인 울산 울주군 ‘반구천의 암각화’의 접근성이 높아진다.울산시는 오는 24일부터 반구천의 암각화 관람 편의를 높이려고 순환 버스를 도입한다고 23일 밝혔다. 이는 지난해 7월 세계유산 등재 이후 급증한 관람객들의 접근성을 높이고, 차량 증가에 따른 주차난과 교통 혼잡 등 주민 불편을 해결하기 위한 조치다.특히 시는 오는 7월 부산에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회를 앞두고 국내외 방문객 증가에 대비한 선제 기반 구축이라고 설명했다.셔틀버스는 ▲반구대암각화 주차장 ▲암각화박물관 ▲반구대입구 버스정류소 ▲구량천전 버스정류소 ▲울산대곡박물관 ▲천전리 명문 및 암각화 입구 등 정류소를 순환하며 개별 방문객뿐 아니라 단체 관광객도 편리하게 이동할 수 있도록 했다.운행은 매주 수요일부터 일요일까지 주 5일 이뤄진다. 오전 9시 50분 첫차를 시작으로 하루 8회 운행하며, 계절과 이용 수요에 따라 향후 운행 횟수를 조정하는 등 탄력적으로 운영할 계획이다.시 관계자는 “반구천의 암각화는 인류 공동 자산으로 보존과 확산이 필요한 문화유산”이라며 “순환 버스 운행을 통해 더 많은 시민과 국내·외 방문객이 편리하게 찾고 그 가치를 체감할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.반구천의 암각화는 울주군 대곡리와 천전리 일대 3km 구간에 걸쳐 위치한 ‘반구대 암각화’와 ‘천전리 명문과 암각화’를 포함한 문화유산이다. 고래사냥과 활쏘기, 추상 문양, 신라 명문 등 인류 7000년의 흔적이 하나의 공간에 집약된 유례없는 유산으로 평가받고 있다.