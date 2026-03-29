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파주 상지석교 인근서 다중 추돌사고…8명 부상

한상봉 기자
한상봉 기자
입력 2026-03-29 14:40
수정 2026-03-29 14:54
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29일 0시 15분쯤 경기도 파주시 상지석동 상지석교 인근 교차로에서 차량 여러 대가 연쇄적으로 충돌하는 교통사고가 발생해 8명이 다쳤다.

경기도북부소방재난본부에 따르면 이날 사고로 남성 50대와 30대 등 2명이 중상을 입었으며, 여성 30대와 남성 20대, 여성 10대, 3세 여아, 남성 30대와 40대 등 6명이 경상을 입었다.

현장에는 소방 장비 7대와 인원 21명이 출동해 구조 및 응급조치를 실시했으며, 부상자 7명은 인근 병원으로 이송됐다. 운전자 1명은 경미한 부상으로 병원 이송 없이 현장에서 응급조치를 받고 귀가했다.

경찰과 소방당국은 정확한 사고 경위와 차량 간 충돌 순서, 신호 위반 여부 등을 조사하고 있다.

한상봉 기자
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