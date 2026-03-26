부산시, 지역 상품 구매율 70%로 올린다…전국 첫 ‘공공 계약 실시간 모니터링’ 도입

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부산시는 26일 ‘지역 상품 구매 확대 종합대책’ 보고회를 개최했다고 밝혔다. 이 보고회는 지난 1월 지역 상품 구매 확대를 시의 핵심 경제 정책으로 선포한 이후 2개월간 성과를 점검하고, 조달청의 공공 계약 데이터 30만건을 분석해 도출한 지역 상품 구매 사각지대를 해소할 대책을 공유하기 위해 마련했다.시는 지난 2월 10일 조달청 등 공공기관, 경제단체 등 100개 기관과 지역 상품 우선구매 업무협약을 체결한 바 있다. 2024년 41.5%였던 지역 상품 구매율은 올해 64.0%로 올랐다. 시는 이 덕분에 2600억원 규모의 지역생산 부가가치가 추가 창출된 것으로 분석했다.시는 올해 지역 상품 구매율 70% 달성을 목표로 종합대책을 수립했다. 종합대책은 조달청의 계약 데이터 30만건을 분석해 수립했다. 분석 결과 국가기관이 발주한 대형공사에서 지역업체 수주율이 6.8%에 불과한 것으로 나타났다. 또 정보기술·엔지니어링 등 고부가가치 용역은 대부분 수도권 업체가 수주한 것으로 조사됐다.시는 이를 해소하기 위해 300억원 이상 국가 발주 대형공사를 진행할 때 지역업체에 가점 2점을 부여해달라고 정부에 건의하기로 했다. 정보기술 유지사업의 공사 전환을 통한 지역 제한 유도 등 제도 쇄신도 추진하기로 했다.전국 지방자치단체 중 처음으로 조달청의 공공데이터를 연동, 2405개 기관의 계약 내역을 실시간 추적하는 ‘공공 계약 실시간 모니터링 시스템’도 개발했다. 이 시스템을 통해 기관별 수주 순위를 상시 공개하고, 역외 유출 품목은 지역 업체를 자동 연결한다. 지역 제한입찰 적용되지 않은 공고를 실시간 탐지하고, 알 계약 체결 전 단 역외 유출도 차단한다.이 외 시는 관급공사의 지역 하도급률 90% 달성을 목표로 지역 업체의 기술과 장비, 시공 실적을 데이터화 해 원도급사에 직접 제공하기로 했다. 민간 건축에서도 지역 업체 하도급 참여율을 70% 이상으로 올리기 위해 관리 범위를 공사에서 분양·입주 등으로 확대하고 매월 상시 점검한다.부산시 관계자는 “지역 상품 구매 확대는 지역 기업의 자생력을 높이는 핵심 경제 정책이다. 공공 계약 실시간 모니터링 시스템과 기관별 정밀 대책을 결합해 올해 지역 업체 수주율 70%를 달성하겠다”라고 밝혔다.