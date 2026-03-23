울산경찰특공대 팀장급 2명 직장 내 ‘갑질’… 울산경찰청, ‘징계’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

울산경찰특공대 팀장급 2명 직장 내 ‘갑질’… 울산경찰청, ‘징계’

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2026-03-23 17:53
수정 2026-03-23 17:53
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
울산경찰청.
울산경찰청.


울산경찰특공대 팀장급 경찰관들이 갑질 문제로 징계를 받은 사실이 뒤늦게 알려졌다.

울산경찰청은 직장 내 괴롭힘 등의 사유로 특공대 소속 A 경위와 B 경위에 대해 지난달 징계와 인사 조처를 단행했다고 23일 밝혔다.

경찰에 따르면 지난해 12월 이들 두 팀장급 간부에 대한 비위 신고가 각각 접수됐다. A 경위는 훈련 과정에서 부하 직원을 폭행했고, B 경위는 부하 직원에게 돈을 요구한 혐의를 받는다.

​감찰 과정에서 A 경위는 “친근함의 표현이었다”고 해명했으나 경찰청은 이를 괴롭힘으로 봤다. B 경위는 “빌렸던 것”이라며 돈을 부하 직원에게 돌려줬으나 울산경찰청은 부당한 금전 요구 행위가 있었던 것으로 판단했다.

경찰 관계자는 “갑질 근절을 위해 갑질 실태 점검과 교육을 진행하겠다”고 밝혔다.
울산 박정훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
울산경찰특공대 징계 사유는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로