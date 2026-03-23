세월호 사건 수사한 강력·특수통 박재억 전 수원지검장, 변호사로 새출발

세월호 참사 당시 수사팀장 역임

이미지 확대 박재억 변호사 박재억(사법연수원 29기) 전 수원지검장이 변호사로 새출발을 알렸다. 닫기 이미지 확대 보기 박재억 변호사 박재억(사법연수원 29기) 전 수원지검장이 변호사로 새출발을 알렸다.

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검찰 내 대표적인 마약·강력통으로 꼽히는 박재억(사법연수원 29기) 전 수원지검장이 변호사로 인생 2막을 시작한다.23일 법조계에 따르면 박 전 지검장은 지난달 삼성역 인근에서 ‘박재억 법률사무소’를 열고 업무를 시작했다.경남 고성 출신인 박 전 지검장은 진주 대아고와 한양대를 졸업하고 1997년 제39회 사법시험에 합격했다. 수원지검 성남지청에서 검사 생활을 시작한 그는 광주지검 강력부장, 대검 마약과장, 서울중앙지검 강력부장검사 등을 거쳐 수원고검 차장검사, 창원지검장 등 요직을 역임했다.2019년에는 법무부 대변인을 지냈고 2021년 검사장이 된 그는 대검 마약조직범죄부장(검사장)과 대전지검장, 인천지검장 등을 역임했으며 수원지검장을 끝으로 공직을 마쳤다.그는 광주지검 강력부장 시절 세월호 참사 수사대책본부 팀장을 맡아 사고 수습과 더불어 사고 발생 원인을 규명하기도 했다. 특히 구조 의무를 다하지 않은 세월호 선장 등 관계자들을 살인 등 혐의로 재판에 넘긴 바 있다.또 피라미드 구조의 전국적 조직을 갖춘 뒤 1580억원 상당의 게임머니를 판매·운영해 온 혐의로 전직 경찰과 조직폭력배를 기소하기도 했다.그는 수사 실력과 더불어 강직한 인품을 두루 갖춰 후배 검사들로부터 신망이 두텁다. 대장동 항소포기 당시에도 집단 성명을 낸 검사장들에 대한 징계가 논의되자 이에 책임을 지고 사의를 표했다. 그는 퇴임식에서 “계절도 검찰도 추운 겨울에 들어섰는데 추운 한파 견디며 더 이상 함께 가지 못하게 돼 송구한 마음”이라고 말했다.