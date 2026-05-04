유상대 한은 부총재 “금리 인상 고민할 때… 5월 금통위서 신호 가능성”

세줄 요약 유상대 한은 부총재가 중동 정세 충격으로 물가 부담이 커지고 반도체 호황으로 경기 둔화 우려가 줄었다며 금리 인하보다 인상 사이클 전환 가능성을 언급했다. 오는 28일 금통위에서 향후 금리 경로 신호가 나올 수 있다고도 했다. 물가 상승 압력 확대, 금리 인상 가능성 언급

반도체 호황으로 성장 둔화 우려는 다소 완화

28일 금통위서 점도표 신호 가능성 열어둠

이미지 확대 유상대 한국은행 부총재가 3일(현지시간) 우즈베키스탄 사마르칸트에서 개최된 ASEAN+3 재무장관·중앙은행총재 회의에서 발언하고 있다. 한국은행 제공 닫기 이미지 확대 보기 유상대 한국은행 부총재가 3일(현지시간) 우즈베키스탄 사마르칸트에서 개최된 ASEAN+3 재무장관·중앙은행총재 회의에서 발언하고 있다. 한국은행 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

유상대 한국은행 부총재가 “금리 인하를 멈추고 금리 인상을 고민할 때가 됐다”고 밝혔다. 중동 정세 충격 이후 물가 상승 압력이 커지고 반도체 호황으로 경기 둔화 우려는 줄면서 금리 인상 가능성도 배제하지 않은 발언으로 풀이된다.유 부총재는 아시아개발은행(ADB) 연차총회 및 아세안+3 재무장관·중앙은행 총재 회의 참석차 우즈베키스탄 사마르칸트를 방문 중이던 지난 3일(현지시간) 기자간담회에서 “외부적 충격, 경제 여건에 따라 인하보다는 인상 사이클 쪽으로 넘어가지 않을까 하는 것이 개인적 견해”라고 말했다. 한은은 2024년 10월부터 지난해 5월까지 네 차례 기준금리를 내린 뒤 현재 기준금리를 연 2.50%로 유지하고 있다.유 부총재는 “지난해 말까지는 금융통화위원회에서도 경제 상황이 괜찮으면 한 번 더 내렸다가 금리 인하 사이클을 마무리해도 될 것이라는 분위기가 있었다”면서도 “올해 중동 정세 충격 등 여러 상황이 바뀌면서 고민이 커졌다”고 설명했다. 이어 “4월 금통위 당시에는 중동 전쟁 직후라 성장률 하락과 물가 상승을 모두 우려해야 하는 상황에서 금리를 동결했다”며 “이후 지금까지 보면 성장은 2.0%보다 크게 낮아지지 않을 것 같고, 물가는 2.2%보다 높아질 가능성이 커졌다”고 말했다.오는 28일 열리는 금통위에서 금리 인상 신호가 나올 가능성도 열어뒀다. 유 부총재는 “성장이 많이 떨어지지 않고 물가는 많이 오르는 추세가 앞으로 2주 정도 더 확인되면 점도표로 향후 금리 경로의 분포를 제시할 수 있다”고 했다. 한은이 지난 2월 처음 공개한 점도표에서는 총 21개 점 중 16개가 현 기준금리 수준에 찍혔고, 인상 전망은 1개에 그쳤다.반도체 경기 흐름도 언급했다. 유 부총재는 “반도체 사이클이 굉장히 강하게 나타나면서 수출을 중심으로 경기가 좋아졌다”고 평가했다. 다만 “지금 반도체 경기가 좋아서 성장률이 높은데 반도체 경기가 꺾이면 어떻게 되느냐는 점은 우려스럽다”며 “예전에는 반도체 경기가 좋으면 국내 소비와 건설 등으로 낙수 효과가 있었는데 요즘은 그 효과가 약하다는 점도 걸린다”고 했다.원달러 환율과 관련해서는 높은 환율이 외화 유동성 악화를 뜻하는 것은 아니라고 봤다. 유 부총재는 최근 원달러 환율이 1470~1480원대에서 움직이는 것과 관련해 “경상수지 흑자와 물가 수준, 성장 등을 볼 때 과거에 비해 높은 것은 분명한 사실”이라면서도 “외화 유동성이 나빠지는 상황은 아닌 것으로 알고 있다”고 말했다.