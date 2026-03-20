‘2차 에코붐 세대’ 결혼도 붐… 연상연하 커플 20% 돌파

데이터처 ‘2025년 혼인·이혼’ 통계

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2026-03-20 10면

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지난해 결혼 건수가 24만 건을 넘어서며 코로나19 이전 수준을 회복했다. 신부가 연상인 초혼 부부 비중도 처음으로 20%를 넘어섰다.국가데이터처가 19일 발표한 ‘2025년 혼인·이혼 통계’에 따르면 지난해 혼인 건수는 24만 300건으로 2024년보다 1만 8000건(8.1%) 증가했다. 2018년(25만 7600건) 이후 7년 만의 최대치다. 2012년부터 11년 연속 감소하던 혼인 건수는 2023년(1.0%), 2024년(14.8%)에 이어 3년 연속 증가했다.이는 2차 베이비붐 세대(1964~1974년생)의 자녀인 ‘2차 에코붐 세대’가 결혼 적령기인 30대 초반에 진입한 영향으로 풀이된다. 실제 1991~1996년생은 매년 70만 명 안팎이 태어나 1986~1990년생(60만 명대)보다 인구 규모가 크다.30~34세 남성과 여성의 혼인율은 전년 대비 각각 13.5%(1만 2000건), 11.0%(1만 1000건) 증가했다. 나이별 혼인율(해당 나이 인구 1000명당 혼인 건수)도 남성 53.6건, 여성 57.6건으로 모두 30대 초반에서 가장 높았다.박현정 데이터처 인구동향과장은 “인구 증가뿐 아니라 결혼 적령기 미혼 남녀 사이에서 결혼에 대한 인식이 긍정적으로 바뀌면서 혼인 건수가 코로나19 이전 수준을 회복했다”고 말했다지난해 혼인 신고를 한 초혼 부부 19만 8603쌍 가운데 신부 나이가 더 많은 경우는 20.2%(4만 200건)로 집계됐다. 관련 통계 작성이 시작된 1990년(8.8%) 이후 최고치다. 동갑내기 부부 비중도 16.7%로 역대 가장 높았다. 반대로 신랑이 연상인 부부 비중은 63%로 낮아졌다.박 과장은 “남성이 경제적 책임을 주로 지던 과거 가부장적 결혼 패턴이 깨지고 있는 것”이라고 분석했다.이혼은 2020년 이후 6년째 감소하고 있다. 지난해 이혼 건수는 8만 8000건으로 전년보다 3000건(3.3%) 줄었다. 자녀가 다 성장한 후 이혼하는 ‘황혼 이혼’ 경향은 더욱 뚜렷해졌다. 나이별 이혼 건수는 남성(2만 400건·23.1%)과 여성(1만 4600건·16.6%) 모두 60세 이상에서 가장 많았다.이혼 부부의 평균 혼인 지속 기간은 17.6년으로 0.3년 늘었다. 30년 이상 같이 산 부부의 이혼은 1만 5600건으로 3.3% 증가한 반면, 4년 이하(-5.6%), 5~9년 이하(-7.2%)인 부부의 이혼은 감소했다.