삼성물산 구호, 26SS시즌 ‘자연의 아름다움’ 담다

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성물산 패션부문의 여성복 브랜드 구호(KUHO)가 2026년 봄·여름(SS) 시즌 캠페인을 공개하며 컬렉션을 본격 출시했다. 이번 시즌 콘셉트는 ‘자연모방 건축(Biomimetic Architecture)’으로, 자연이 지닌 정교한 질서와 구조를 구호만의 현대적인 감각으로 재해석한 것이 특징이다.구호는 이번 컬렉션을 통해 구조적 미학을 패션으로 구현하는 브랜드 특유의 철학을 강조했다. 식물 표면의 미세한 결과 주름, 입체적인 곡선 등을 견고한 테일러링과 부드러운 실루엣으로 생동감 있게 담아냈다. 주요 제품으로는 고급스러운 조직감의 오버핏 트렌치 코트를 비롯해 블루종 집업 아우터, 리넨 재킷, 랩 스타일 블라우스, 구조적 라인이 돋보이는 원피스 등이 포함됐다.글로벌 전문가들과의 협업으로 완성된 캠페인 비주얼도 눈길을 끈다. 글로벌 스타일리스트 샬롯 콜레트가 스타일링을 맡고, 포토그래퍼 에스텔 하나니아가 촬영을 진행해 구호의 철학을 다채로운 시각으로 표현했다. 한편, 이번 26SS 구호 컬렉션은 전국 구호 매장과 삼성물산 패션부문 공식 온라인몰 SSF샵을 통해 만나볼 수 있다.