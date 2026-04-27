‘좋은 휴식은 에몬스럽게’… 전도연과 18년 파트너십 과시

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종합가구 브랜드 에몬스가 ‘좋은 휴식은 에몬스럽게’를 콘셉트로 한 신규 TV 광고 캠페인(사진)을 공개했다. 이번 캠페인은 단순한 가구를 넘어 편안함과 품격을 갖춘 프리미엄 웰니스 공간을 제안하는 데 집중했다.광고에는 2008년부터 18년간 브랜드 모델로 활약해온 배우 전도연이 출연해 신뢰와 진정성을 강조했다. 특히 가구 업계에서 이례적인 18년 장기 파트너십을 이어가며 브랜드 철학을 효과적으로 전달했다. 영상은 거실과 침실, 다이닝 공간을 유기적으로 연결해 에몬스의 디자인 경쟁력을 보여주며, AI 기술을 도입한 세련된 영상미로 미래지향적인 브랜드 이미지를 구현했다.에몬스 관계자는 “집의 본질인 ‘휴식의 질’에 주목해 기획했다”며 “앞으로도 기술력과 디자인을 결합해 차별화된 프리미엄 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다.한편, 에몬스는 신규 캠페인 온-에어를 기념해 대규모 프로모션을 진행한다. 전국 매장에서 주요 제품을 최대 35% 할인하며, 침대와 매트리스 세트 구매 시 라텍스 베개를 증정하는 등 다양한 혜택을 제공한다.