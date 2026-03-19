서울대병원, 환자 1만 6000명 진료정보 유출

메일 주소 입력 오류로 환자정보 오발송

산모·신생아 정보 포함…“수신자 미열람”

이미지 확대 개인정보 유출 공지. 서울대학교병원 홈페이지 닫기 이미지 확대 보기 개인정보 유출 공지. 서울대학교병원 홈페이지

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서울대학교병원에서 환자 1만 6000여 명의 진료 정보가 일부 유출되는 사고가 발생했다. 병원은 19일 홈페이지에 이 같은 개인정보 유출 사실을 공지했다.병원 측은 지난 14일 오후 2시 7분쯤 병원 직원 간 메일을 발송하던 중 수신 메일 주소를 잘못 입력해 환자 기록이 외부 수신자 1명에게 전달됐다고 밝혔다. 해당 메일에는 산모 이름과 환자 번호, 생년월일, 키·체중 등 기본 정보와 함께 산과력, 태아·신생아의 성별과 검사 결과 등 의료 정보가 포함된 것으로 파악됐다.다만 주민등록번호나 연락처 등 직접적인 식별 정보는 포함되지 않아 개인을 특정하기는 어렵다는 것이 병원 측 설명이다.서울대병원은 직원 신고로 사고를 인지했으며, 현재 해당 메일은 수신자가 열람하지 않은 상태로 확인됐다. 병원은 즉시 수신자에게 메일 삭제를 요청하고 메일 운영자와 협조해 추가 확산 차단에 나섰다.또 관련 법령에 따라 개인정보보호위원회와 교육부에 사고를 신고하고 정보가 포함된 환자들에게 개별 통지를 완료했다. 병원은 “전 직원 대상 개인정보 보호 교육을 실시하고 메일 발송 전 수신자 확인 절차를 강화하겠다”고 밝혔다.