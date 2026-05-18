“제주로 오면 최대 20만원”… 청년 전입축하장려금에 1748명 몰렸다

5년 이상 거주뒤 다시 돌아오면 20만원

시행 두달 만에 예산 58.3% 소진

‘탐나는전’으로 최대 20만원 지급

전입·정주 유도로 인구 변화 대응

이미지 확대 제주도 농업기술원이 농업·농촌으로의 청년농업인 유입과 정착을 위해 청년농업인학교를 운영하고 있다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도 농업기술원이 농업·농촌으로의 청년농업인 유입과 정착을 위해 청년농업인학교를 운영하고 있다. 제주도 제공

세줄 요약 제주도가 올해 처음 도입한 청년 전입 축하장려금에 청년층 관심이 집중됐다. 지난 2월 23일부터 4월 말까지 1748건이 접수됐고, 2차 지급분까지 포함해 예산의 58.3%가 소진됐다. 지원금은 탐나는전으로 지급돼 전입과 정착을 돕는다. 청년 전입 축하장려금 첫 시행, 신청 급증

두 달여 만에 1748건 접수, 예산 58.3% 집행

탐나는전 지급으로 전입·정착 유도

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“제주로 오면 최대 20만원 드립니다.”제주도가 올해 처음 시행한 ‘청년 전입 축하장려금’ 사업에 청년층의 관심이 쏠렸다. 제주로 이주하는 청년들에게 지역화폐 ‘탐나는전’을 지급하는 방식으로, 시행 두 달여 만에 전체 예산의 절반 이상이 집행됐다.제주도는 지난 2월 23일부터 ‘2026년 탐라청년출발패키지(청년 전입 축하장려금)’ 신청을 받은 결과, 지난 4월 말까지 모두 1748건이 접수됐다고 18일 밝혔다. 2차 지급분까지 포함하면 전체 예산의 58.3%가 소진된 상태다.이 사업은 청년층의 제주 전입과 정착을 유도하기 위해 올해 처음 도입됐다. 지원 대상은 만 19세 이상 39세 이하 청년으로, 올해 1월 1일 이후 제주로 전입한 경우 신청할 수 있다. 다만 전입일 기준 최근 1년 이내 제주에 주민등록 이력이 없어야 한다.지원금은 제주 지역화폐인 ‘탐나는전’으로 지급된다. 제주 거주 이력이 없는 청년이 전입하는 일반형은 총 10만원, 과거 제주에서 5년 이상 연속 거주한 뒤 다시 돌아오는 U턴형은 총 20만원을 받을 수 있다.지원금은 한 번에 지급되지 않는다. 전입 직후 1차 축하금을 지급하고, 6개월 이상 실제 거주가 확인되면 2차 정주 장려금을 추가로 지급하는 방식이다. 각각 전체 금액의 50%씩 나눠 지급된다.신청은 정부24 누리집에서 온라인으로 가능하며, 자세한 내용은 제주특별자치도청 고시·공고란에서 확인할 수 있다.양기철 도 기획조정실장은 “청년들이 제주 전입 신고를 계기로 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하겠다”며 “인구 감소와 청년층 유출 등 인구 구조 변화에 적극 대응해 나가겠다”고 말했다.