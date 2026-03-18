충남경찰, 선거사범 수사상황실 가동…24시간 대응

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충남경찰청 ‘선거사범 수사상황실’ 현판식. 충남경찰청 제공
충남경찰이 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 선거사범 대응을 위한 24시간 수사체제에 들어갔다.
충남경찰청은 18일 오전 ‘선거사범 수사상황실’ 현판식을 열고 본격 운영에 돌입했다고 밝혔다.
수사상황실은 도경찰청과 각 경찰서에서 동시에 가동되며 18개 팀 109명으로 구성된 수사전담팀이 선거 관련 상황을 상시 모니터링하고 각종 신고를 신속 처리한다.
특히 △금품수수 △허위사실 유포 △공무원 선거 관여 △선거폭력 △불법단체동원 유형의 선거범죄를 ‘5대 선거범죄’로 정하고 무관용 원칙으로 엄정 대응할 방침이다.
온라인상 허위사실 유포와 여론조사 관련 불법행위도 집중 단속 대상에 포함했다.
충남경찰청 관계자는 “선거범죄에 대한 중추적 수사기관으로서 공명선거를 뒷받침하기 위해 그 역할과 책임을 다하겠다”고 강조했다.
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충남경찰이 선거사범 수사를 위해 운영하는 체제는?