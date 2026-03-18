“한국男-일본女 사랑에 빠졌다” 국제결혼 늘어난 한국

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한국과 일본 양국 국민의 상호 호감도가 높아지면서 취업은 물론 국제 혼인 건수까지 증가하고 있다. 특히 한국 남성과 일본 여성의 혼인 건수는 전년 대비 40% 넘게 폭증했다.동아시아연구원(EAI)이 지난해 발표한 ‘동아시아 인식조사’에 따르면 응답자의 63.3%가 일본에 “좋은 인상을 갖고 있다”고 답했다. 이는 2024년(41.7%)에 비해 21.6% 급등한 것으로, 조사가 시작된 2013년 이후 가장 높은 수치다.“좋지 않은 인상” 또는 “대체로 좋지 않은 인상” 응답자(30.6%)보다 높게 나타난 것도 사상 처음이다.긍정적 인식을 갖게 된 배경으로는 “친절하고 성실한 국민성”이 48.6%로 가장 많았고, “매력적인 식문화와 쇼핑”(31.2%) 등이 뒤를 이었다.일본인의 한국에 대한 인식도 긍정적이다.문화체육관광부가 올해 1월 발표한 ‘2025년도 대한민국 국가이미지’ 조사에 따르면 일본인의 한국 호감도는 42.2%로 나타났다. 2018년 20.0%에 불과했던 수치가 7년 만에 2배 넘게 뛴 것이다.혼인 통계에도 변화가 생겼다. 통계청의 ‘2024년 혼인·이혼 통계’에 따르면 한국 남성과 일본 여성의 혼인 건수는 1176건이다. 이는 전년 대비 40.2% 급증한 것으로 최근 10년 내 가장 많은 수치다.반면 한국 여성과 일본 남성 간 혼인 건수는 10년 전과 견주면 5분의 1 수준인 147건에 그쳤다.양국에 대한 인식 개선은 취업으로도 이어졌다.한국산업인력공단의 국가별 해외 취업 통계에 따르면 2025년 일본 취업자는 2257명이다. 전년(1531명)보다 726명 늘어난 수치로 1년 새 47.0% 증가했다.