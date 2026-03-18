울산공업축제 10월 8일 개막… 태화강 둔치 등 ‘나흘간’

울산시, 축제 백미 거래행진 예술회관∼시청 구간으로 변경

이미지 확대 2025년 열린 울산공업축제. 울산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 2025년 열린 울산공업축제. 울산시 제공

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올해 울산공업축제는 오는 10월 8일 개막한다.18일 울산시에 따르면 ‘2026 울산공업축제’는 오는 10월 8일부터 11일까지 나흘간 태화강 남구 둔치 일원에서 열린다.특히 축제의 개막을 알리는 퍼레이드는 2023년부터 진행된 공업탑∼달동사거리∼시청사거리 구간 대신 돋질로 예술회관사거리∼시청사거리 구간에서 열린다. 이는 도시철도 1호선 도입에 따른 공업탑로터리 평면화 공사를 고려한 결정이다.축제 대미를 장식하는 불꽃축제는 지난해와 같이 강동 몽돌해변에서 열린다.아울러 2027년에는 울주군 간절곶에서, 2028년에는 국제정원박람회와 연계해 중구와 남구를 아우르는 태화강 국가정원에서 각각 불꽃축제를 개최할 계획이다.올해 축제 비전은 ‘올인(All In)! 울산’으로, 슬로건은 ‘울산이 움직이면 대한민국이 바뀝니다’로 각각 정해졌다. 시 관계자는 “울산이 공업도시에서 산업수도를 거쳐 인공지능(AI) 산업 중심 도시로 도약한다는 의미와 시민의 자긍심을 담았다”고 밝혔다.