서울 도심 둘러싼 미세먼지 띠

이미지 확대 수도권 지역에 미세먼지 비상저감조치가 발령된 가운데 17일 경기 광주시 남한산성에서 바라본 서울 시내에 미세먼지 띠가 보이고 있다. 2026.3.17 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 수도권 지역에 미세먼지 비상저감조치가 발령된 가운데 17일 경기 광주시 남한산성에서 바라본 서울 시내에 미세먼지 띠가 보이고 있다. 2026.3.17 이지훈 기자

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수도권 지역에 미세먼지 비상저감조치가 발령된 가운데 17일 경기 광주시 남한산성에서 바라본 서울 시내가 뿌옇다.서울을 비롯한 수도권과 충남 지역 등에는 이날 오전 6시부터 오후 9시까지 고농도 미세먼지 비상저감조치가 시행됐다. 탁한 대기질의 원인은 지난 14일 중국 랴오닝성에서 발생한 산불 때문으로 추정된다.