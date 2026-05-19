이미지 확대 기아 ‘더 2027 모닝’ 출시… 안전·편의사양 개선 기아가 18일 경차 ‘모닝’의 연식 변경 모델 ‘더 2027 모닝’(신형 모닝)을 출시하고 판매에 돌입했다. 신형 모닝은 모든 트림에 LED 맵램프를 기본 적용해 실내 시인성을 높였고 1.0 가솔린 승용 모델은 운전석 무릎 에어백을 장착했다. 가격은 1421만원부터 시작한다.

기아 제공 닫기 이미지 확대 보기 기아 ‘더 2027 모닝’ 출시… 안전·편의사양 개선 기아가 18일 경차 ‘모닝’의 연식 변경 모델 ‘더 2027 모닝’(신형 모닝)을 출시하고 판매에 돌입했다. 신형 모닝은 모든 트림에 LED 맵램프를 기본 적용해 실내 시인성을 높였고 1.0 가솔린 승용 모델은 운전석 무릎 에어백을 장착했다. 가격은 1421만원부터 시작한다.

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이미지 확대 기아 ‘더 2027 모닝’ 출시… 안전·편의사양 개선 ‘더 2027 모닝’(신형 모닝) 내부 모습.

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2026-05-19 B3면

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기아가 18일 경차 ‘모닝’의 연식 변경 모델 ‘더 2027 모닝’(신형 모닝)을 출시하고 판매에 돌입했다. 신형 모닝은 모든 트림에 LED 맵램프를 기본 적용해 실내 시인성을 높였고 1.0 가솔린 승용 모델은 운전석 무릎 에어백을 장착했다. 가격은 1421만원부터 시작한다. 아래 사진은 내부 모습.기아 제공