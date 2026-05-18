손흥민도 황희찬도 ‘도움’… 월드컵 출격 전 예열 완료

손, 도움만 9개… MLS 랭킹 1위

황, 두 달 만에 공격포인트 올려

이강인·조규성·이한범도 맹활약

이미지 확대 손흥민(로스앤젤레스 FC)이 18일(한국시간) 미국 테네시주 내슈빌 지오디스 파크에서 열린 2026 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 내슈빌SC와의 경기에서 상대선수를 따돌리고 드리블하고 있다. 손흥민은 이날 리그 9호 도움을 기록했지만 소속팀은 내슈빌에 2-3으로 패했다.

내슈빌 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 손흥민(로스앤젤레스 FC)이 18일(한국시간) 미국 테네시주 내슈빌 지오디스 파크에서 열린 2026 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 내슈빌SC와의 경기에서 상대선수를 따돌리고 드리블하고 있다. 손흥민은 이날 리그 9호 도움을 기록했지만 소속팀은 내슈빌에 2-3으로 패했다.

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세줄 요약 손흥민과 황희찬이 월드컵 대표팀 소집을 앞둔 마지막 공식전에서 나란히 도움을 기록했다. 손흥민은 MLS에서 시즌 9도움을 유지했고, 황희찬은 EPL에서 두 달여 만에 공격포인트를 올리며 출격 준비를 마쳤다. 손흥민, 내슈빌전 도움 기록하며 도움 1위 유지

황희찬, 풀럼전 도움으로 두 달 만에 공격포인트

이강인·조규성·이한범도 소집 전 경기 소화

2026-05-19 B6면

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에 출전하는 대한민국 축구대표팀 선수들이 소집을 앞두고 치른 마지막 공식전에서 컨디션을 끌어올렸다. 손흥민(로스앤젤레스 FC)과 황희찬(사진·울버햄프턴)은 나란히 도움을 기록했다.손흥민은 18일(한국시간) 미국 테네시주 내슈빌 지오디스 파크에서 열린 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 내슈빌SC와의 경기에 선발 출전해 팀이 1-3으로 뒤지던 후반 23분 드니 부앙가의 추격골을 도왔다. 올 시즌 정규리그에서 득점은 없지만 도움만 9개를 기록한 손흥민은 리그 도움 랭킹 1위 자리도 유지했다. 손흥민은 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵에서 올린 2골 7도움을 포함하면 공식전 2골 16도움을 기록 중이다.황희찬도 17일 영국 울버햄프턴 몰리뉴 스타디움에서 열린 2025~26 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 풀럼과의 경기에서 0-0이던 전반 25분 마테우스 마네의 선제골을 도왔다. 올 시즌 EPL 2호이자 시즌 4호 도움이다. 황희찬으로선 지난 3월 7일 리버풀과의 잉글랜드 축구협회(FA)컵 5라운드(16강)에서 시즌 3호 골을 터트린 이후 두 달여 만에 공격포인트를 기록했다.이강인(파리 생제르맹)은 18일 프랑스 파리 스타드 장부앵에서 열린 2025~26 프랑스 프로축구 리그1 파리 FC와의 리그 최종전에서 후반 13분 워렌 자이르에메리와 교체로 투입돼 경기가 끝날 때까지 뛰었다. 지난 11일 브레스트와 경기에서 왼쪽 발목을 다쳤지만 이날 교체출전하며 부상 우려를 씻어냈다.덴마크 프로축구리그 미트윌란에서 활약하며 나란히 월드컵 대표팀에 승선한 조규성과 이한범도 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 브뢴뷔와의 2025~26 덴마크 수페르리가 시즌 최종전에 각각 선발 출전해 각각 79분과 풀타임 활약했다. 팀은 2-3으로 역전패했다.