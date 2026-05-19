SK텔링크, 국내 대형 선사 5곳 ‘스타링크’ 공급

美 스페이스X 위성 인터넷 서비스

운항 노선 분석해 보안망 함께 제공

SK텔링크 제공 닫기 이미지 확대 보기 SK텔링크 제공

2026-05-19 B4면

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SK텔링크가 HMM과 팬오션 등 국내 대표 대형 해운사 5곳이 운영하는 선박 전체에 저궤도 위성통신 ‘스타링크’를 전면 공급하는 계약을 체결했다고 18일 밝혔다. 스타링크는 일론 머스크가 이끄는 미국 스페이스X가 지구 저궤도에 소형 위성을 띄워 제공하는 초고속 인터넷 서비스다.계약 상대는 HMM, 팬오션, 에이치라인해운, SK해운, KSS해운이다. 이번 대규모 계약을 통해 일부 선박에만 시범적으로 쓰던 외산 통신망이 국적 선사 선단 전체의 메인 통신망으로 전면 전환된다.바다 위 선박 통신은 배의 안전 운항과 직결되는 핵심 인프라다. SK텔링크는 스타링크를 활용해 기존 위성통신보다 데이터 전송 속도를 획기적으로 높인 것은 물론, 해킹을 막는 선박 맞춤형 사이버 보안망까지 하나로 묶어 제공하는 통합 솔루션으로 이번 공급권을 따냈다.선사별 운항 노선을 미리 분석해 보안망을 함께 설계해 주기 때문에, 해운사가 별도의 보안 시스템을 구축해야 하는 번거로움을 없앤 점이 연쇄 수주의 비결로 꼽힌다. SK텔링크는 해상에서 검증한 이 모델을 조선과 국방 영역으로 확대할 방침이다.