[포토] BTS 컴백공연 광화문광장 무대설치 한창

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오는 21일 서울 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS) 완전체 컴백 공연을 앞두고 서울 도심 일대에서 대규모 교통·안전 통제가 시행된다.최대 26만명의 인파가 몰릴 것으로 예상되는 이번 공연 당일 인근 지하철은 무정차 운행하고 공공자전거 따릉이 대여소는 폐쇄한다. ‘옥상 관람’을 막기 위해 주변 건물 출입도 제한할 예정이다.16일 서울시에 따르면 공연 당일 광화문광장 인근 31개 건물이 집중 관리 대상으로 지정된다.이 가운데 광장과 맞닿은 6개 건물은 전면 출입구를 폐쇄하고 후면 출입구만 개방하는 방안이 검토되고 있다.나머지 25개 건물에 대해서는 옥상을 비롯한 상층부 출입 통제 조치를 요청한 상태다. 건물 옥상이나 발코니에서 공연을 무단 관람하다 안전사고가 발생하는 것을 예방하기 위한 조치다.공연 당일 대중교통 이용도 제한된다. 서울 지하철 시청(1·2호선)·경복궁(3호선)·광화문(5호선)역에서는 공연 당일 무정차 통과를 시행한다.시청역과 경복궁역은 오후 3시부터 오후 10시까지, 광화문역은 오후 2시부터 오후 10시까지 열차가 정차하지 않는다.역사 혼잡을 줄이기 위해 시청·경복궁·광화문역 출입구 29곳도 당일 오전 5시부터 오후 10시까지 통제된다. 시청역 출입구(1~8번, 12번), 경복궁역 출입구(5번), 광화문역 출입구(2~7번, 9번)가 통제 대상이다.공연 종료 시간대 이용객 증가에 대비해 지하철 2·3·5호선에는 임시열차도 증편한다. 총 12편성을 투입해 24회 추가 운행(노선별 8회씩)할 예정이다. 임시열차는 공연 당일 오후 9시부터 막차 시간까지 운행한다.공공자전거 따릉이 이용도 일부 제한된다. 공연 전 광화문·종로·시청·명동 일대 대여소 58곳이 임시 폐쇄된다.경복궁역, 광화문역, 청계광장, 서울시청, 롯데호텔, 서울역사박물관, 조계사 앞 등 24개 대여소는 19일 오전 9시부터 22일까지 운영이 중단된다.안국역, 종각역, 명동성당, 을지로입구역, 한국은행, 신세계백화점 본점, 회현역 인근을 포함한 34개 대여소도 20일 오전 9시부터 22일까지 순차적으로 폐쇄된다.폐쇄 기간에는 해당 대여소에서 자전거 대여와 반납이 모두 불가능하며, 반납할 경우 초과 요금이 부과될 수 있다.한편 BTS는 20일 오후 1시 정규 5집 ‘ARIRANG’을 발매하고 다음 날인 21일 오후 8시에 서울 광화문광장 일대에서 컴백 공연을 개최한다. 공연에는 최소 26만명의 관람객과 관광객이 몰릴 것으로 전망된다.