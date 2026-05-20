당진 찾은 김태흠 “해양 관광 복합단지 등 위대한 당진 만들 것”

세줄 요약 김태흠 충남도지사 후보가 당진 주민 간담회에서 제2서해대교 건설, 도비도·난지도의 해양 관광 복합단지 조성, 충남경제자유구역 지정 등을 제시했다. 스마트팜 클러스터와 수소·철강 산업 육성도 함께 약속했다. 제2서해대교 건설로 물류·산업 연결성 강화

도비도·난지도 해양 관광 복합단지 조성 약속

스마트팜·경제자유구역 등 지역 성장 구상

이미지 확대 김태흠 국민의힘 충남도지사 후보가 토마토를 시식하고 있다. 김 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 김태흠 국민의힘 충남도지사 후보가 토마토를 시식하고 있다. 김 후보 캠프 제공

이미지 확대 김태흠 국민의힘 충남도지사 후보가 20일 당진시를 찾아 주민들과 인사를 하고 있다. 김 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 김태흠 국민의힘 충남도지사 후보가 20일 당진시를 찾아 주민들과 인사를 하고 있다. 김 후보 캠프 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김태흠 국민의힘 충남도지사 후보가 20일 당진시를 찾아 제2서해대교 건설, 충남경제자유구역 지정 등을 제시했다.김 후보는 이날 오전 당진시 관광라운지에서 열리는 주민 간담회에 참석했다. 오성환 국민의힘 당진시장 후보와의 정책협약식 당시 순연한 간담회 약속을 지키기 위해서다.이날 주민 간담회에는 정용선 국민의힘 당진시당원협의회 위원장과 이종윤 제2대 당진시의회 의장을 비롯해 당진시개발위원회, 당진으로 귀농 후 스마트팜을 경영하는 청년 농업인, 여성 영농인회 등이 참석했다.김 후보는 인사말에서 “당진은 대한민국 3대 철강도시이자 탄소중립 선도도시, 신에너지인 수소도시로서 제조업 혁신과 미래 먹거리 창출에 앞장서는 도시”라고 애정을 표현했다.이어 “당진 송악에서 화성 구간에 제2서해대교를 깔아서 물류와 산업 연결성을 강화하고, 상습 정체로 불편하셨던 부분을 대폭 개선할 것”이라고 밝혔다.그는 원도심 상가번영회 관계자의 지역 관광산업 활성화 요청에 “도비도와 난지도를 해양 관광 복합단지로 조성하고, 체류형 관광을 활성화할 것”이라고 약속했다.김 후보는 삽교호·왜목마을·합덕제·솔뫼성지 등 기존 관광자원과 연계한 ‘당진형 관광벨트’를 구상하고 있다.이날 간담회에는 ‘충남도 스마트팜 사관학교’를 통해 지역에 정착한 청년이 직접 수확한 토마토를 가져와 김 후보와 참석자들이 함께 시식하며 훈훈한 시간이 펼쳐졌다.그는 민선 9기 공약으로 석문 간척지 내 스마트팜 클러스터를 조성해 2028년까지 36만 평의 국내 최대 규모 스마트팜을 조성할 계획이다.김 후보의 당진시 주요 공약은 △충남경제자유구역 지정 통한 세금 감면·현금지원·규제 완화·원스톱 행정 △자동차 수출단지 조성 △철강산업단지 분산에너지 특구 전환 △수소 생산기지 구축 등이 있다.