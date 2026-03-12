대전 국방산업 도시 ‘청사진’…산단 조성·강소기업 육성

이미지 확대 안산 첨단국방산업단지. 대전시 제공 닫기 이미지 확대 보기 안산 첨단국방산업단지. 대전시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대전시가 첨단 국방산업 도시 도약을 담은 밑그림을 내놨다.방위사업청 대전 이전과 안산 첨단국방산업단지 조성 등 인프라 확충에 따라 연구개발(R＆D)과 사업화를 연계한 국방산업 혁신 생태계를 구축할 계획이다.시는 2030년까지 5년간 총 8736억원을 들여 산업 육성 정책을 단계적으로 추진한다. 주요 목표는 첨단국방산단 확대, 연 매출 300억원 이상 방산 강소기업(15개) 육성, 국방 분야 상장기업(8개) 배출, 국방 전문 연구·산업 인력(1만명) 확보 등이다.시는 첨단국방산단 조기 완성과 방산 혁신클러스터 고도화, 민군 공동 활용 실증·시험 인프라 구축, 미래 전장 대응형 국방 첨단 융합기술 개발과 사업화 등도 지원한다. 또 국방 딥테크 분야 창업 촉진과 기업 성장 단계별 지원, 글로벌 표준·인증 획득, 해외 전시회와 수출 컨설팅 등 해외 시장 진출을 뒷받침해 지역 방산기업의 글로벌 경쟁력을 강화하기로 했다. 아울러 방산 협력 컨트롤타워 및 전담 조직 신설, 민군 정보교류 네트워크 활성화, 국방산업 전문인력 채용도 병행할 예정이다.