울산시의회 원전특위 ‘새울원전 울산 유치 촉구 결의안’ 채택

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
울산시의회.
울산시의회 원전특별위원회는 11일 제262회 임시회 제10차 회의에서 ‘새울 원자력발전소 5·6호기 울산 유치 촉구 결의안’을 채택했다.
공진혁 위원장은 이날 제안 설명에서 “새울 원전 5·6호기가 울산 서생 부지에 건설되면 건설 기간에만 수만 명의 고용 창출과 수조 원대의 지역경제 파급 효과가 기대된다”고 밝혔다. 이어 “만일 부지 선정이 지연되면 국가 전력 수급 안정성에 차질이 생길 뿐 아니라, 지역 원전산업 생태계의 공백과 숙련 인력의 이탈로 이어질 수 있다”고 우려했다.
공 위원장은 “정부는 신규 대형 원전 건설 부지를 울주군 서생면으로 신속히 확정하고 차질 없이 착공해야 하며 원전 소재로 인한 혜택이 울산 지역사회 전반에 균형 있게 환원될 수 있도록 구체적인 지원체계를 마련해야 한다”고 촉구했다.
구미경 서울시의원, ‘성동구 학교 재배치’ 관련, 서울시교육청과 정기 면담 개최
서울시의회 구미경 의원(국민의힘, 성동2)은 지난 10일 서울시교육청과 정기 면담을 갖고, 성동구 지역의 오랜 숙원인 학교 재배치 문제 관련 구체적인 추진 방안을 보고받았다. 이번 면담은 그간 학교 재배치 관련 교육청이 교육공동체와 진행한 협의 경과를 보고받고, 급변하는 교육환경에 대응한 학교 재배치 해결을 위한 서울시교육청의 현재 상황을 공유하기 위해 마련됐다. 구 의원은 “많은 성동구 학부모님께서 자녀 진학을 위해 이사를 고민하는 현실”을 지적하고 “주민들이 더 이상 고민하지 않고 성동구에서 안정적으로 거주하실 수 있도록 교육청이 책임감을 갖고 조속히 방안을 마련해 줄 것”을 주문했다. 이에 교육청 관계자는 성동구 학교 재배치 문제를 적극 공감하고, 구 의원과 지역 주민들이 지속적으로 제기해 온 학교 재배치 요구를 정책에 반영할 수 있도록 시기별 계획을 시행할 예정이라고 밝혔다. 구 의원은 “성동구 학교 재배치 문제는 지역의 미래가 걸린 중대한 과제인 만큼, 현장의 목소리가 소외되지 않도록 교육청과 긴밀히 협력하겠다”며 “서울시교육청이 적극적이고 신속한 대책을 마련해주길 바란다”고 강조했다.
서울시의회 바로가기
원전특위는 오는 19일 열리는 제262회 임시회 제2차 본회의에 결의안을 제안할 예정이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
새울 원전 5·6호기 건설 부지로 울산시의회가 주장한 위치는?