제주4·3평화재단 신임 이사장에 임문철 신부… “4·3 평화·인권 가치 세계에 알릴 것”

제주도는 11일 도청에서 오영훈 지사가 임문철(오른쪽) 신부에게 제주4·3평화재단 이사장 임명장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 제주도 제공
“4·3의 평화·인권 가치를 미래세대와 세계에 널리 알리는 데 최선을 다하겠습니다.”
제주4·3의 진상규명과 명예회복 운동에 오랫동안 참여해 온 임문철(71) 신부가 제주4·3평화재단 신임 이사장으로 임명됐다.
제주도는 도청에서 오영훈 지사가 임 신부에게 제주4·3평화재단 이사장 임명장을 수여했다고 밝혔다. 임기는 이날부터 2028년 3월 10일까지 2년이다.
임 신임 이사장은 1954년 제주에서 태어나 광주가톨릭대학교 대학원에서 신학을 전공했다. 이후 지난해 1월까지 천주교 제주교구에서 사제로 활동해 왔다.
그는 1990년대부터 제주4·3사건 진상규명 운동과 특별법 제정 과정에 참여하며 4·3의 진실을 알리는 데 앞장섰다. 이어 오랜 기간 민주화운동과 지역 인권운동에도 참여해 왔다.
주요 경력으로는 제주4·3위원회 위원(2000~2023), 제주4·3평화재단 비상임 이사(2008~2023), 제주4·3진상규명과 명예회복을 위한 도민연대 상임대표 등이 있다.
임 이사장은 “제주4·3은 제주 공동체의 아픔이자 평화와 인권의 가치가 담긴 역사”라며 “4·3을 세계에 알릴 수 있는 재단 이사장으로 임명돼 자부심을 느낀다”고 밝혔다.
그는 임기 중 역점 과제로 ▲4·3 진상규명 및 명예회복 관련 단체 협력 강화 ▲추가 진상조사 등 미해결 과제 대응 ▲4·3평화공원 전시 콘텐츠 개선 ▲디지털 아카이브 구축과 교육·홍보 확대 ▲4·3의 전국화·세계화 추진 등을 제시했다.
오 지사는 “오랜 기간 제주4·3의 진실 규명과 명예회복을 위해 헌신해 온 만큼, 정의로운 해결과 평화·인권 가치 확산, 미래세대 전승에 중요한 역할을 할 것으로 기대한다”고 강조했다.
그러면서 오는 제78주년 4·3희생자 추념식과 4·3 평화대행진에 재단이 적극적으로 참여해 줄 것을 당부했다.
한편 이번 인선은 공모 절차에 따라 임원추천위원회의 서류·면접 심사와 이사회 의견 청취를 거쳐 최종 결정됐다.
