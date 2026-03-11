제주4·3평화재단 신임 이사장에 임문철 신부… “4·3 평화·인권 가치 세계에 알릴 것”

이미지 확대 제주도는 11일 도청에서 오영훈 지사가 임문철(오른쪽) 신부에게 제주4·3평화재단 이사장 임명장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도는 11일 도청에서 오영훈 지사가 임문철(오른쪽) 신부에게 제주4·3평화재단 이사장 임명장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 제주도 제공

“4·3의 평화·인권 가치를 미래세대와 세계에 널리 알리는 데 최선을 다하겠습니다.”제주4·3의 진상규명과 명예회복 운동에 오랫동안 참여해 온 임문철(71) 신부가 제주4·3평화재단 신임 이사장으로 임명됐다.제주도는 도청에서 오영훈 지사가 임 신부에게 제주4·3평화재단 이사장 임명장을 수여했다고 밝혔다. 임기는 이날부터 2028년 3월 10일까지 2년이다.임 신임 이사장은 1954년 제주에서 태어나 광주가톨릭대학교 대학원에서 신학을 전공했다. 이후 지난해 1월까지 천주교 제주교구에서 사제로 활동해 왔다.그는 1990년대부터 제주4·3사건 진상규명 운동과 특별법 제정 과정에 참여하며 4·3의 진실을 알리는 데 앞장섰다. 이어 오랜 기간 민주화운동과 지역 인권운동에도 참여해 왔다.주요 경력으로는 제주4·3위원회 위원(2000~2023), 제주4·3평화재단 비상임 이사(2008~2023), 제주4·3진상규명과 명예회복을 위한 도민연대 상임대표 등이 있다.임 이사장은 “제주4·3은 제주 공동체의 아픔이자 평화와 인권의 가치가 담긴 역사”라며 “4·3을 세계에 알릴 수 있는 재단 이사장으로 임명돼 자부심을 느낀다”고 밝혔다.그는 임기 중 역점 과제로 ▲4·3 진상규명 및 명예회복 관련 단체 협력 강화 ▲추가 진상조사 등 미해결 과제 대응 ▲4·3평화공원 전시 콘텐츠 개선 ▲디지털 아카이브 구축과 교육·홍보 확대 ▲4·3의 전국화·세계화 추진 등을 제시했다.오 지사는 “오랜 기간 제주4·3의 진실 규명과 명예회복을 위해 헌신해 온 만큼, 정의로운 해결과 평화·인권 가치 확산, 미래세대 전승에 중요한 역할을 할 것으로 기대한다”고 강조했다.그러면서 오는 제78주년 4·3희생자 추념식과 4·3 평화대행진에 재단이 적극적으로 참여해 줄 것을 당부했다.한편 이번 인선은 공모 절차에 따라 임원추천위원회의 서류·면접 심사와 이사회 의견 청취를 거쳐 최종 결정됐다.