부산 신설법인 3개월 연속 증가…‘해수부 이전 효과’ 원도심권 창업 늘어

부산 신설법인 3개월 연속 증가…‘해수부 이전 효과’ 원도심권 창업 늘어

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2026-03-11 10:38
수정 2026-03-11 10:38
이미지 확대
부산상공회의소 전경. 부산상의 제공
부산상공회의소 전경. 부산상의 제공


부산지역 신설 법인 수가 3개월 연속으로 증가한 것으로 나타났다.

부산상공회의소는 11일 ‘2026년 1월 중 부산지역 신설법인 현황 조사’ 결과를 발표했다. 조사 결과를 보면 지난 1월 법인 452개가 신설됐다. 이는 지난해 1월 354개보다 27.7% 증가한 것이다.

지역 신설법인 수는 지난해 10월 315개로 최근 1년 중 최저를 기록했으나 11월 346개, 12월 392개로 늘었고, 올해 1월에도 늘면서 3개월 연속 증가했다.

지역별로 보면 지난 1월에 부산진구에 76개, 중구에 25개 법인이 설립돼 전년 동월 대비 각각 181.5%, 127.3% 늘어났다. 해양수산부 이전과 해운 대기업의 본사 이전 등에 힘입어 원도심 생활권에서의 창업 심리가 개선된 것으로 부산상의는 분석했다. 이뿐만 아니라 인근 지역인 사하구(160.0%)와 서구(100.0%), 영도구(83.38%)도 신설법인 증가율이 높게 나타났다.

업종별로 보면 유통업을 제외한 전 업종에서 신설법인이 지난해 1월 대비 큰 폭으로 증가했다. 정보통신업은 국가 인공지능(AI) 전략 확대와 부산항의 항만·물류 AX 전환에 대한 기대감이 힘입어 7.39% 증가했다. 건설업도 공공부문 수주 증가, 지역 건설사 공사 참여 확대 방침 등에 따라 70.8% 늘었다. 다음은 부동산 및 장비임대업(57.1%), 제조업(32.7%), 서비스업(23.1%), 운수업(18.8%) 순이었다.

신설 법인의 자본금 규모는 5000만원 이하 소규모가 370개로 전체의 81.8%를 차지했다. 1억원 이상 2억원 미만은 41개(11.5%), 3억원 이상은 13개(5.3%)였다.

부산상공회의소 조사연구팀 관계자는“경기 선행지표의 성격을 띠는 신설법인 수가 3개월 연속 증가한 것은 경기회복에 긍정적 신호로 볼 수 있다”면서 “다만 중동 사태로 인한 고유가, 고환율이 지속되면 어렵게 살려낸 소비심리에 악영향을 미치는 만큼 민간 소비 위축을 막고, 법인 신설이 증가할 수 있도록 정부와 지자체의 적극적인 경기부양 대책이 필요하다”고 밝혔다.
부산 정철욱 기자
