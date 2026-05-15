AI 시대의 역설, 권력이 된 ‘읽기’

읽기의 위기

크리스토프 엥게만 지음/ 김인건 옮김

헤이북스/ 216쪽/ 1만 7000원

이미지 확대 힙한 책, 들고 다니고 필사하면 멋있지만… 문해력과 글쓰기의 중요성이 강조되고, ‘텍스트힙’, 필사 트렌드까지 가세하고 있지만 책을 읽는 사람들은 계속 줄고 있다.

픽사베이 제공 닫기 이미지 확대 보기 힙한 책, 들고 다니고 필사하면 멋있지만… 문해력과 글쓰기의 중요성이 강조되고, ‘텍스트힙’, 필사 트렌드까지 가세하고 있지만 책을 읽는 사람들은 계속 줄고 있다.

픽사베이 제공

이미지 확대 비싼 책, 영상 시대에 꼭 깊이 읽어야 하나…? 전 세계적으로 독서 인구가 줄어들고 있는 추세이지만 AI 시대에 텍스트를 제대로 읽고 이해할 수 있는 이들과 그렇지 못한 이들이 새로운 계층으로 구분되어질 것이라는 분석이 나왔다.

픽사베이 제공 닫기 이미지 확대 보기 비싼 책, 영상 시대에 꼭 깊이 읽어야 하나…? 전 세계적으로 독서 인구가 줄어들고 있는 추세이지만 AI 시대에 텍스트를 제대로 읽고 이해할 수 있는 이들과 그렇지 못한 이들이 새로운 계층으로 구분되어질 것이라는 분석이 나왔다.

픽사베이 제공

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

세줄 요약 문해력이 강조되는 시대지만 사람들은 짧은 영상과 음성 콘텐츠에 익숙해지고, AI는 이 모든 것을 텍스트로 바꿔 플랫폼 자산으로 축적한다. 저자는 책을 읽는 사람과 읽지 않는 사람이 새로운 권력 관계를 만든다고 보고, 읽기 능력이 AI 시대의 핵심 역량이라고 말한다. 문해력 강조 속 짧은 영상 소비 확산

음성·댓글·게시물도 텍스트 자산화

읽기 능력이 새로운 권력으로 부상

2026-05-15 17면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

사회 곳곳에서 문해력이 강조되고 대학수학능력시험에서도 읽기 능력이 성적을 좌우한다는 이야기가 들릴 때마다 아이들에게 “책 좀 읽으라”며 달달 볶고 애걸도 해보지만 그럴 때마다 보란 듯이 스마트폰을 켜고 몇 초 짜리 짧은 영상에 빠져든다.독서 인구가 줄고 출판계가 어렵다는 이야기가 나온 것이 어제 오늘 일은 아니지만 다른 한편에서는 책 읽는 것이 멋져 보인다고 해서 너도나도 책을 들고 다니는 ‘텍스트힙’이 유행이다. 이런 모순된 상황을 만날 때마다 어느 것이 진짜인지 혼란에 빠지게 된다. ‘왜 읽어야 하는가’라는 질문에 맞닥뜨렸을 때 필요한 것이 바로 이 책이다.요즘 출간되는 책들과 비교하면 상대적으로 얇지만 여느 벽돌책만큼이나 생각할 거리를 많이 던져준다.저자는 독일의 대표적인 미디어문화학자 크리스토프 엥게만이다. 그는 책이라는 매체를 읽는 사람이 줄고 있는 것이 사실이지만 메신저, 댓글, 리뷰, 게시물 등의 형태로 생산되는 텍스트 양은 어마어마하게 증가했고 사람들은 책 대신 이런 텍스트를 읽고 있다고 밝힌다. 인쇄술의 발달로 지금까지는 지식의 습득과 지적 담론 과정에서 문자 언어가 지배적인 위치를 점했다면 이제는 ‘구술 언어’가 그 자리를 대체하고 있다. 유튜브와 쇼츠, 팟캐스트 등은 검색 가능한 구술 언어를 만들어 냈고 인공지능(AI)이 음성을 텍스트로 변환해 광고를 매칭하고 데이터를 축적한다. 인간이 듣고 말하는 모든 것이 기계가 읽는 텍스트로 변환돼 플랫폼 자산이 되고 있다.사람들이 책을 읽지 않는 또 다른 이유는 과거에 비해 발간되는 책 자체가 너무 많아졌다는 점이다. 기록을 남기고 싶다는 인간의 본능에 생성형 AI의 등장이 더해져 누구나 손쉽게 책을 낼 수 있게 되면서 읽을 가치가 없는 책들도 늘어났다. 그런 쓸모없는 책들의 홍수 속에서 진짜 책들이 휩쓸려 가버리는 경우도 적지 않다.저자 역시 ‘방대한 양의 책과 텍스트를 이용할 수 있다는 사실이 길을 잃게 만들 때가 많다’고 설명한다. 그러다 보니 무슨 책을 읽어야 하고, 책에서 무엇을 읽을 수 있고 읽어야만 하는지 설명해 줄 수 있는 전문가를 찾게 된다. 책에 관해 이야기하는 방송 프로그램이나 유튜브 채널이 인기를 끌고 여럿이 모여 책을 읽는 독서 모임이 활발한 이유를 여기서 찾을 수 있을 것만 같다.저자는 성인의 연간 평균 독서 시간만 보더라도 한국과 차이를 보이는 독일 사례를 들어 현상을 설명하고 있어 우리 현실에 적용하기는 쉽지 않아 보이기는 하지만 시사점은 분명하다. 책을 읽는 사람과 읽지 않는 사람은 새로운 권력 관계이자 계층을 형성하게 될 것이라는 점이다. 이런 현상을 엥게만은 ‘새로운 라틴어의 등장’이라고 이름 붙였다.중세 라틴어가 과거 소수 성직자와 지배층의 언어였다면 새로운 라틴어는 모두에게 열려 있어 누구나 읽을 수 있지만 실제로는 소수만이 읽는 ‘텍스트’ 그 자체다. 읽는다는 행위와 텍스트 작업은 성직자들의 전유물이 됐던 것처럼 텍스트를 직접 다루는 새로운 전문가 신분이 등장할 수 있다는 말이다. 인공지능 시대에 AI에 지배당하느냐 마느냐는 읽는 능력을 갖췄느냐의 여부에 따라 달라질 수 있다.이래도 안 읽어 볼 텐가.