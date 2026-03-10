80대 여성 운전 차량, 중앙선 넘어 7대와 충돌

이미지 확대
10일 오후 4시쯤 경기 수원시 장안구 영화초사거리 부근 오산 방향 경수대로에서 차량 9대가 부딪히는 사고가 발생했다.
이 사고로 탑승자 2명이 경상을 입고 인근 병원으로 이송됐다.
사고 수습 과정에서 한때 오산 방향 편도 4차로가 전면 통제됐다가 현재 1~2차로 통행이 재개된 상태다.
이날 사고는 서울 방향 도로로 주행하던 쏘울 차량이 앞선 차량의 후미를 들이받은 뒤 중앙선을 침범해 마주 오던 차량 7대와 잇따라 부딪히면서 발생했다.
쏘울 차량을 운전한 80대 여성은 경찰 조사에서 “브레이크 페달 대신 가속 페달을 밟았다”는 취지로 진술했다.
경찰은 사고 수습을 마치는 대로 전 차로 통행을 재개할 예정이다.
