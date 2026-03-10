80대 여성 운전 차량, 중앙선 넘어 7대와 충돌

이미지 확대 교통사고 자료사진. 닫기 이미지 확대 보기 교통사고 자료사진.

10일 오후 4시쯤 경기 수원시 장안구 영화초사거리 부근 오산 방향 경수대로에서 차량 9대가 부딪히는 사고가 발생했다.이 사고로 탑승자 2명이 경상을 입고 인근 병원으로 이송됐다.사고 수습 과정에서 한때 오산 방향 편도 4차로가 전면 통제됐다가 현재 1~2차로 통행이 재개된 상태다.이날 사고는 서울 방향 도로로 주행하던 쏘울 차량이 앞선 차량의 후미를 들이받은 뒤 중앙선을 침범해 마주 오던 차량 7대와 잇따라 부딪히면서 발생했다.쏘울 차량을 운전한 80대 여성은 경찰 조사에서 “브레이크 페달 대신 가속 페달을 밟았다”는 취지로 진술했다.경찰은 사고 수습을 마치는 대로 전 차로 통행을 재개할 예정이다.