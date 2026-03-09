부산시, ‘2026 리브 골프 코리아’ 유치…5월 아시아드CC서 개최

방금 들어온 뉴스

부산시, ‘2026 리브 골프 코리아’ 유치…5월 아시아드CC서 개최

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2026-03-09 16:27
수정 2026-03-09 16:27
이미지 확대
지난해 인천 잭니클라우스 골프클럽에서 열린 ‘2025 리브 골프 코리아 ’. 부산시 제공
지난해 인천 잭니클라우스 골프클럽에서 열린 ‘2025 리브 골프 코리아 ’. 부산시 제공


부산시는 세계적인 골프 리그 ‘리브 골프(LIV Golf)’의 국내 대회인 ‘2026 리브 골프 코리아’를 유치했다고 9일 밝혔다. 대회는 오는 5월 28일부터 31일까지 나흘간 부산 아시아드 컨트리클럽에서 열린다.

리브 골프는 사우디아라비아의 공공투자펀드(PIF)가 후원으로 2022년 출범한 골프 리그다. 거액의 상금이 걸려있어 세계 정상급 선수들이 출전하는 것으로 유명하다.

올해 북미와 유럽, 아프리카, 아시아 등지 10개국에서 14차례 대회가 열리며, 총상금은 4억 2000만 달러(약 6100억원), 대회별 상금은 3000만달러(440억원)다. 대회는 개인전과 팀전 방식으로 치르며, 한국팀으로는 안병훈(캡틴), 대니 리, 송영한, 김민규가 출전한다.

우리나라에서는 지난해 인천 잭니클라우스 골프클럽에서 처음 리브 골프 대회가 열렸으며, 이후 협의를 거쳐 올해 부산 개최가 확정됐다.

리브 골프는 주로 개최국을 대표하는 아티스트를 초청해 문화 결합형 스포테인먼트(스포츠+엔터테인먼트) 형태로 개최하는 게 특징이다. 지난해 인천 대회에서 지드래곤과 아이브, 다이나믹 듀오, 거미 등 정상급 아티스트가 참여해 골프 팬뿐만아니라 일반 관람객까지 유입하는 효과를 냈다.

그런 만큼 시는 이번 대회 개최로 관광·마이스 등 지역 경제 전반에 상당한 파급효과가 일어날 것으로 기대한다. 또 리브 골프 대회가 세계 200개 이상 국가와 지역, 약 9억 가구에 중계돼 부산의 국제적 위상을 높이는 데도 이바지할 것으로 기대한다.

리브 골프 측에 따르면 지난 2월 호우 애들레이드에서 열린 대회에는 관중이 하루 3만 8500여명, 대회 기간 나흘 동안 11만 5000여명 입장했다. 오는 6월 열리는 미국 뉴올리언스 대회를 통해 1150개 이상의 일자리가 생기고, 지역 경제에 4000만 달러(540억원) 규모의 경제 효과가 나타날 것으로 추산된다.

부산시 관계자는 “이번 대회는 부산의 국제적 위상과 도시 경쟁력을 보여주는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.
부산 정철욱 기자
